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DSÖ Direktörü salgının bitiş tarihini verdi

DSÖ Direktörü salgının bitiş tarihini verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, salgınının, dünya genelinde yüzde 70 aşılama oranına ulaşıldığında ve Kovid-19'a karşı etkili ve güvenli ilaçlar geliştirildiğinde son bulacağını söyledi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, son dönemde Omicron mutasyonu ile Kovid-19 vakalarının yeniden yükselişe geçmesinin ardından salgına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Salgının ne zaman son bulacağını tahmin etmenin "imkansız"olduğunu ifade eden Kluge, "Gelecekte yeni ve daha tehlikeli mutasyonlar görüp görmeyeceğimizi söylemek imkansız. Salgın ne zaman son bulacak bilemiyorum ama nasıl son bulacağını söyleyebilirim. Salgın, dünya genelinde yüzde 70 aşılama oranına ulaştığımızda, koronavirüs enfekte olan kişilerin tedavisinde kullanılacak etkili ve güvenli ilaçlar geliştirdiğimizde son bulacak" dedi.

Dünya genelinde sağlık sistemlerinin de güçlendirilmeye ihtiyaç duyduğunu kaydeden Kluge, sağlık çalışanları adaylarının da bir sonraki salgına karşı daha hazırlıklı olması için eğitilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Kluge, "Salgınlara karşı tek başına hareket eden ulus-devlet anlayışını bıraktığımız zaman salgın son bulacak. Hepimiz, bilimle kuşandığımız ve yaptıklarımızın sorumluluğunu aldığımızda son bulacak" ifadelerini kullandı.

"Bulaşmasını engellemek bize bağlı"

Kluge, korona virüsün grip gibi endemik hale gelebileceğini ifade ederek, "Doğal yolla ve aşı ile bağışıklığın artmasının bu salgını bitirmesini umuyoruz. Bulaşmasını engellemek bize bağlı. Artık, koronasız olamayabiliriz ancak salgından kurtulmuş olabiliriz" açıklamasını yaptı.

Dünya genelindeki sağlık sistemlerinin, Kovid-19 salgını 2022’de istikrara kavuşturacağını dile getiren DSÖ Avrupa Direktörü, "Virüsle yaşıyoruz ve virüs hep bir adım önde gidiyor. 2022 yılında düşünce yapımızı değiştirmemiz lazım" dedi.

Kluge salgınla ikinci yılı geri bırakmak üzere olduğunu ve dünyanın geçen yıla oranla daha iyi bir durumda olduğunu söyleyerek, "Her geçen gün, hayatları kurtaran daha etkili ve güvenli aşılarımız var. Virüsün daha güçlü olduğunu anlıyoruz ve kendimizi, sevdiklerimizi korumak için almamız gereken önlemleri biliyoruz. Kovid-19 tedavisinde oyunun kurallarını değiştirecek yeni ilaçlar piyasaya çıkıyor. Gelecek yılın, bu yıldan daha iyi olacağını umuyorum" dedi.

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