Nişanlandıktan 2 saat sonra kazada öldü

BURSA’da dün gece meydana gelen kazada ölen 3 kişiden Mehmet Fatih Sönmez’in Türkiye genelinde 121 şubesi olan güzellik merkezi firmasının sahibi olduğu belirtildi. İznik’te nişanlandıktan sonra kent merkezine dönmek için yola çıkan iş adamı Sönmez’den geriye, 2 saat önceki törende çekilen mutluluk fotoğrafı kaldı.

Abone ol

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İstanbul- Bursa-İzmir Otoyolu, Engürücük Mahallesi Gemlik Gişeler mevkisi yakınlarında meydana geldi. Bursa yönüne giden Mesut Yıldız yönetimindeki 16 U 2263 plakalı otomobil, sol şeritten orta şeride geçerken aynı yöne giden İbrahim Köse yönetimindeki 16 JMK 82 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen Mehmet Fatih Sönmez yönetimindeki 16 AGC 699 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Kazada, sürücülerden Mehmet Fatih Sönmez ile yanındaki Ömer Faruk Sönmez ve 16 JMK 82 plakalı araçta bulunan İsmail Köse hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Nişandan dönüyorlarmış

Kazada ölen Mehmet Fatih Sönmez ile Ömer Faruk Sönmez’in kardeş, İsmail Köse’nin ise akrabaları olduğu belirtildi. Mehmet Fatih Sönmez’in İznik ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde Fatmanur Dalgıç ile nişanlandıkları, törenin ardından da Bursa’ya dönerken kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Sönmez’den geriye, nişanda çekilen mutluluk fotoğrafı kaldı.

Aslen Ağrılı olan Mehmet Fatih Sönmez’in uzun süredir Bursa’da yaşadığı ve Türkiye genelinde 121 şubesi olan güzellik merkezi firmasının sahibi olduğu bildirildi.

Ölen 3 kişinin cenazeleri, memleketleri Ağrı’da toprağa verilecek.