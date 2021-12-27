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MODOKO yüzde 40'a varan indirim kampanyası başlattı

MODOKO yüzde 40'a varan indirim kampanyası başlattı

Türkiye’nin en eski mobilya çarşısına sahip MODOKO, taşın altına elini koyarak 350 mağazasında yüzde 40’a varan indirim kampanyası başlattı.

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MODOKO'dan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılını 4,5 milyar dolar ihracatla kapatmaya hazırlanan mobilya sektörü, yıl boyunca ham madde fiyatlarındaki artışla karşı karşıya kaldı. Türkiye, MDF, yonga levha üretiminde Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise en büyük ikinci üreticisi olmasına rağmen mobilya sektörü, ham maddeye ulaşamadı. Aynı zamanda yılbaşından itibaren ham maddeye gelen 9 kere zamla karşı karşıya kaldı. Ham maddede yüzde 150'nin üzerinde fiyat artışı yaşandı. Tüm bunlara rağmen Türkiye’nin yarım asrı geride bırakan en eski mobilya çarşısı MODOKO, taşın altına elini koyarak indirim kampanyası başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, 150 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu MODOKO’da doğrudan 5 bin, dolaylı yoldan da 35 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

350 mağazada yüzde 40'a varan indirim kampanyası başlattıklarını vurgulayan Çalışkan, "MODOKO mağazaları olarak istikrarın devamını sağlamak için indirim yapıyor, MDF zamlarına ve kurdaki düşüşün MDF fiyatlarına yansıtılmamasına rağmen ekonomimizde oluşan iyi havanın kalıcı olması için MODOKO olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. İndirim çağrımıza destek veren MODOKO’daki tüm firmalarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Çalışkan , 2022 yılını satış ve ihracat yılı olarak belirlediklerini belirterek, özel bir ihracat departmanı kurduklarını bildirdi.

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