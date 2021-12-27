BIST 1.915
DOLAR 11,36
EURO 12,87
ALTIN 659,06
HABER /  DÜNYA

Komşuda Akıncı İHA paniği! Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda olağanüstü toplantı

Komşuda Akıncı İHA paniği! Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda olağanüstü toplantı

Türk İHA'ları Yunanistan'da paniğe yol açtı. Türkiye'nin AB ve NATO ülkelerine Türk İHA'ları satması sonrası Yunan siyasi ve askeri yetkililer bölgede etkinliğini artıran Türkiye'ye karşı Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda olağanüstü toplandı.

Abone ol

Türk İHA'ları Yunanistan'da paniğe yol açtı. Bayraktar TB2 ve Akıncı nedeniyle Yunanistan'da hareketli anlar yaşanıyor. Yunan kaynaklarına göre, önceki gün Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda olağandışı bir görüşme gerçekleşti.

Star'ın haberine göre, Atina'da üst düzey askerlerin de katıldığı özel toplantıda, Türkiye'nin ürettiği İnsansız Hava Araçlarının askeri ve diplomatik boyutları ayrıntılı olarak ele alındı.

Avrupa'da Türk İHA'sını satın alan ülkelerin listesi toplantıdaki maddelerin arasında yer aldı. Görüşmede Yunanistan'ın Türk İHA'sına karşı neler yapabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Konuyu gündeme taşıyan Yunan basını, Türkiye'nin İHA vesilesiyle bazı AB ve NATO üyesi ülkelerle yakın ilişkiler içinde olduğunu ve Atina'nın "Türk İHA diplomasisine" karşı panzehir aradığını yazdı.

Arnavutluk, Macaristan ve Polonya'nın Türk İHA'sı tedarik etmesinin Atina hükümetini endişelendirdiğini ifade eden Yunan basını, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne dikkat çekti. Haberde şu ifadeler yer aldı;

"Türkiye'de Afrika zirvesi düzenledi. Etkinlikte Nijerya "Türk teknolojisi"ne olan ilgisini dile getirildi. Bu anlaşmaların uygulanması halinde Türkiye, Sahra Altı Afrika'ya taşınmaya başlamış olacak."

ÖNCEKİ HABERLER
Yakın gözlüğünü attıracak göz damlası geliştirildi
Yakın gözlüğünü attıracak göz damlası geliştirildi
Fenerbahçe'den 'Şimdi Hesap Zamanı' paylaşımı
Fenerbahçe'den 'Şimdi Hesap Zamanı' paylaşımı
MODOKO yüzde 40'a varan indirim kampanyası başlattı
MODOKO yüzde 40'a varan indirim kampanyası başlattı
Uzman isim 'laboratuvar köpeği pitbullar kesinlikle toplanmalı' dedi
Uzman isim 'laboratuvar köpeği pitbullar kesinlikle toplanmalı' dedi
DSÖ Direktörü salgının bitiş tarihini verdi
DSÖ Direktörü salgının bitiş tarihini verdi
Mansur Yavaş'tan İBB'ye soruşturmaya tepki! Asılsız ithamların karşısında tek vücut olacağız
Mansur Yavaş'tan İBB'ye soruşturmaya tepki! Asılsız ithamların karşısında tek vücut olacağız
Afyonkarahisar'da ısınmak isterken az kalsın canından oluyordu
Afyonkarahisar'da ısınmak isterken az kalsın canından oluyordu
TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ipucu verdi
TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ipucu verdi
Fahrettin Koca 20 bin personel alındığını 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu
Fahrettin Koca 20 bin personel alındığını 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu
İngiltere Başbakanı Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron Omicron için yeni kısıtlamaları açıklıyor
İngiltere Başbakanı Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron Omicron için yeni kısıtlamaları açıklıyor