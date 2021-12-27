Yakın gözlüğünü attıracak göz damlası geliştirildi

ABD'de bilim insanları tarafından geliştirilen bir göz damlasının yakın gözlüğüne alternatif olarak kullanılabileceği bildirildi.

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ABD basınındaki habere göre, yakın mesafe görme bozukluklarını iyileştiren göz damlası olan Vuity, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin kullanım onayının ardından göz doktorları tarafından tavsiye edilmeye başlandı.

Rochester Üniversitesi Görsel Bilimler Merkezi'nden göz doktoru Dr. Scott MacRae, Vuity'nin yakın gözlüğüyle uğraşmak istemeyen herkes için yararlı bir alternatif olabileceğini kaydetti.

Güney Carolina, Mount Pleasant'taki Waring Vision Enstitüsünün göz doktoru ve tıbbi direktörü Dr. George Waring da söz konusu damlanın yakın mesafede görme güçlükleri yaşayan kişiler için gözlüğe güzel bir alternatif olduğunu ifade etti.

Waring, Vuity'nin yakın mesafe gözlüğünden ayırt edici bir farkının olduğuna işaret ederek, göz damlasının yakın gözlükler gibi uzak görüş yeteneğini de köreltmediğine dikkati çekti.

Yakın mesafe gözlüğü takanların uzak mesafeleri görmeleri gerektiğinde hızlı ve net görüşler elde etmek için yakın gözlükleri çıkarması gerektiği biliniyor.

45 yaşından büyük ABD'li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 90'ının yakın mesafe görme bozuklukları yaşadığı belirtiliyor.