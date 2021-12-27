FETÖ darbesinde Ömer Halisdemir tarafından vurulan Semih Terzi'nin aranan eşi yakalandı
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isterken şehit Astsubay Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin aranan eşi N.T. yakalanarak cezaevine götürüldü.Abone ol
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi, 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Terzi hakkında 52.5 yıla kadar hapis istemiyle "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım", "terör örgütü üyesi olmak" ve "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından dava açılmıştı.