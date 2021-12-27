Ukrayna'da Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 SİHA'ların üretimine başlandı

TÜRKİYE'den Ukrayna'ya yapılan silahlı insansız hava aracı (SİHA) satışı sonrası yeni bir gelişme daha yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin en üst düzey danışmanlarından Andriy Yermak, Bayraktar TB2 SİHA'ların ülkesinde üretilmeye başlandığını duyurdu.

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RUS yayın organı Ria, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) ilk kez saldırı düzenlediği ekim ayından bu yana gerçekleşen en önemli gelişmeyi sayfasına taşıdı.

Buna göre; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin en üst düzey danışmanlarından Andriy Yermak, Bayraktar TB2 SİHA'ların ülkesinde üretilmeye başlandığını belirtti.

Kiev yönetiminin Batılı müttefikleriyle devasa bir askeri yardım programı geliştirdiğini dile getiren Yermak, yalnızca Bayraktar TB2 değil başka projelerin de söz konusu olduğunu kaydetti.