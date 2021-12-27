Ali Koç'tan Trabzonspor'a hatırlatma: Fenerbahçe Spor Kulübü müzesinde kupa duruyor

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin kararına ilişkin FBTV’de açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'a da kupa konusundaki ısrarcı tavırdan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Abone ol

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanık hakkında verilen beraatleri onadı. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin kararına ilişkin FBTV’de açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Bugün beklediğimiz karar çıktı. 27 Aralık 2021 tarihi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tarihi günlerinden biridir. "3 Temmuz 2011'de başlayan süreç 10 sene sonra ve zaman aşımına birkaç ay kala açıklanmıştır. Her zaman suçsuzuz, haklıyız dedik ama bu süreçte insanları bu konuma getirene kadar önce halkı, sonra devlet kurumlarını, idare edenleri, siyasetçileri, medyayı getirene kadar büyük mücadele verdik."

"Hukuksuzluğa karşı hukukun galip geldiği gündür"

"Hukuksuzluğa karşı hukukun galip geldiği gündür. İyi olanlar, hak edenler, hakkı yenenler kazanmıştır. Bugünden başlamak üzere önümüzdeki günlerde anlatacağımız çok şey var. O günleri hatırlamakta fayda var. Ülkemizde 1 yıl, başka ülkelerde 10 yıla tekabül ediyor. 10 yılda o kadar çok şey yaşandı ki, önce taraftarlarımıza ve sonra tüm Türkiye'ye hatırlatmakta fayda var."

"Bu camianın başkan Aziz Yıldırım önderliğinden nasıl kenetlenerek kulübünü ipten almasının müthiş bir hikayesi vardır. "Sayın Aziz Yıldırım'a, Sayın Şekip Mosturoğlu'na, Sayın İlhan Ekşioğlu'na, Sayın Tamer Yelkovan'a, Sayın Cemil Turan'a ve diğer 16 kişiye geçmiş olsun diyorum."

"Başka camialar bunu yaşasaydı bu kadar sağlam duramazdı"

Başka camialar bunu yaşasaydı bu kadar sağlam duramazdı. Fenerbahçe, 7'den 77'ye müthiş bir mücadele verdi. Bu camia Silivri'sinden Çağlayan'ına, sokaklardan stadyumlara her yerde mücadele verdi. Dayak yedi, gaz yedi, aşağılandı ama hiçbir zaman yılmadı ve geri dönmedi. Geldiğimiz nokta itibariyle keşke bu süreç hiç olmasaydı diyoruz. Bu süreçten Fenerbahçe alnının akıyla çıktı ama çok da zarar gördü. Çok yıprandık. Bazı kesimler artık karar vermeli. Devletimizden yana mısınız, terör örgütünün yanında mısınız?

"Fırtınalar, tekneyi yıpratır ama güverteleri de temizler"

"Fırtınalar, tekneyi yıpratır ama güverteleri de temizler. Bizde de aslında bu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız içiniz rahat olsun biz Fenerbahçe olarak gerekeni yapacağız. Allah bir daha hiçbir kuruma, hiçbir kişiye bu durumu yaşatmasın. Cumhurbaşkanımızın mektubu müzemizde yer alacaktır."

"Şimdi hesap zamanı"

Diğer kulüplerin de bize teşekkür etmesi gerekebilir... Çünkü o dönemde bizimle başlayan Türk futbolunu dizayn etme süreci, eğer başarılı olsaydı diğer kulüplere de sirayet edecekti. Fenerbahçe neler çekti ama... Şimdi bunu yapanlar da çekecek. Hukuk olarak bitti, ama hesap olarak devam ediyor. Şimdi hesap zamanı.

"Bu kupa zaten bizimdi"

"Bu kupa zaten bizimdi. Bizim olmaya da devam edecek. Dinimizde en büyük günah fitne fesattır. Futbol bir oyun sonuçta. Daha fazla gençlerimize zarar vermeyelim, sorumlu davranalım, hazmedelim ve hayatımıza devam edelim. 3 Temmuz meselesine futbol gözüyle bakmayalım. Memleket elden gidiyordu."

"Benim dediğim hesap zamanı, sadece finansal açıdan değil, manevi açıdan ki bu daha da önemli. Biz, bunun peşinden koşmazsak sorumsuz davranmış oluruz. Ben buna helalleşme diyorum... Zararlarımızın tazmini için gereken neyse yapacağız."

"UEFA'ya sorarsanız, 'Biz men etmedik, TFF men etti' diyecek."

"Diyecekler ki UEFA. UEFA'yı konuşalım. 'UEFA zaten cezayı verdi, suçsuz olsanız niye UEFA ceza verdi' diye bir argüman sunuyorlar hala. 'Siz bu kadar haklıysanız UEFA'daki davalarınızda ilerleme kaydedemediniz' diye ben sorarım."

"Ben o zaman UEFA tarafıyla muhatap olan kişiydim. UEFA, 1. polis fezlekesiyle F.Bahçe'yi men etti. UEFA'ya sorarsanız, 'Biz men etmedik, TFF men etti' diyecek. O da doğrudur. Ben UEFA'nın avukatıyla konuşuyorum. Haksız bir karar verdirttiklerini, anlatmaya çalışıyorum. UEFA avukatı bana diyor ki, 'Sizin başkan ve yöneticileriniz böyle bir konuda cezaevinden yargılanıyorsa %100 suçludur.' Avrupa'da çok az davada cezaevinde yargılanırsınız. O zaman UEFA avukatına anlatamadık"

"FETÖ üyelerinin yazdığı raporla UEFA'dan men edildik"

Polisler savcılık yapıyordu o dönem. 1. Polis Fezlekesi'ni yazanların hepsi FETÖ'den cezaevinde. FETÖ üyesi oldukları ispatlandı. Bunların yazdığı raporla UEFA'dan men edildik. Dik durabilen bir TFF yoktu o dönem. UEFA, o dönem kararı TFF'ye aldırttı. "Dönemin TFF başkanına anlatmaya çalıştık. 'Sizin etrafınızda bazı kişiler var yuvalanmış, bunlar aklı selim karar veremiyorlar, Fenerbahçe aleyhine karar aldırmak için urğaşıyorlar' dedik. Sonra dediklerimizin doğru olduğu çıktı."

"UEFA'dan bir savcı geldi! FETÖ üyesi savcıya götürdüler"

"UEFA'dan bir savcı geldi, Pierre Cornu. O savcıyı alıp terör örgütü üyesi olan o dönemin savcısına götürmek bile Türkiye'ye büyük hakarettir. UEFA'nın savcısı gelecek, yüce Türk adaletinin bir savcısıyla görüşecek. Niye? Varmak istedikleri noktaya kendileri varamayacakları için UEFA sopasıyla hem kendilerini sorumluluktan kurtaracaklar hem de Fenerbahçe'ye istedikleri cezayı verdirteceklerdi."

"Allah'ını peygamberinizi seversiniz..."

Trabzonspor camiasına da diyorum. Allahını peygamberini seversiniz, UEFA şu kararı, bu kararı verdi durumuna girmeyin. Zaten inandırıcılığınız yok, daha da sıkıntıya girersiniz."

"UEFA'nın TFF'ye aldırdığı karar, dosyada gizlilik olmasına rağmen paylaşımıdır, 1. Polis Fezlekesi'dir. 1. fezlekeyi yazanların hepsi terör örgütü mensubu çıktı. Dolayısıyla hiç o yola sapmasınlar. Bu iş oldu bitti. Biz Türk futbolunun çıkarı için bu işleri geride bırakmamız lazım. Yok 'O kupa bizim, bu kupa bizim', unutun. Bu kupa bizimdir. Zaten bizimdi. Bizimle kalacak. Yok 'O kupa bizim, bu kupa bizim', unutun. Bu kupa bizimdir. Zaten bizimdi. Bizimle kalacak. Sorumlu davranalım, hazmedelim, hayatımıza devam edelim."

"Gizlilik var. Her gün gazetelerde, terör örgütünün TV'sinde, gazetesinde soruşturmayla ilgili yalan yanlış haberler çıkıyor. Yok o para sayarken görüntülendi, yok o bilmem ne. Hiç çıkmadı bunlar. Bunlar nasıl örgüttür."

"Cumhurbaşkanlığımız liderlik gösterdi"

"Dinimizde en büyük günah kul hakkı yeme, fitne fesat. Bunlar yaptılar bunları. Sırf bize değil. Kimlere yaptılar. Kimlerin yuvalarını, ocaklarını kararttılar. 17-25'ten ve 15 Temmuz'dan sonra herkesin sorunu oldu bu, sadece Fenerbahçe'nin ve hakkı yenenlerin değil. Ülkemizin, milletimizin sorunu oldu. Cumhurbaşkanlığımız liderlik gösterdi. Bu mücadele hala devam ediyor. Yarın bir gün tekrar karşımıza çıkacaklar. İnşallah Türkiye bir daha 'İyi ki Fenerbahçe vardı' demek zorunda kalmaz."

"Bu sadece Fenerbahçe'nin, Türk halkının zaferidir"

"Bu mücadele hala devam ediyor. Yarın bir gün tekrar karşımıza çıkacaklar. İnşallah Türkiye bir daha 'İyi ki Fenerbahçe vardı' demek zorunda kalmaz. "Çarşaf çarşaf çıkıyordu. Başkanımızın soruşturma fotoğraflarını yayınladılar. Hiçbir şekilde Fenerbahçe'ye reva görülen muamele kabul edilmesi, hazmedilmesi mümkün olamaz. Biraz vicdanı, merhameti olan kimse bunu kabul edemez. Nitekim sadece Fenerbahçeliler değil, bir sürü diğer takım taraftarları da bizim yanımızda oldu. Daha geçen gün bir üye mektup yazdı. 'Ben Beşiktaşlıyım, size o günlerde yapılanlardan etkilenip destek olmak için üye oldum. Artık desteğe gerek kalmamıştır' dedi. Ben de ona teşekkür mektubu yazdım. Bu işe sadece futbol gözüyle bakmayalım. Memleket elden gidiyordu. Bu sadece Fenerbahçe'nin, Türk halkının zaferidir."

"Fenerbahçeli çocuklara hayırlı uğurlu olsun"

"Camiamıza, özellikle Fenerbahçeli çocuklara hayırlı uğurlu olsun. Artık hiçbir şekilde kimse bu konuyu üzerimizde soru işareti olarak tutamayacaktır. Ben kendi çocuklarımdan biliyorum. "Kızım o dönem 6 yaşında, okuldan geldi ve bana soru sordu. 'Baba okulda bana diyorlar ki Fenerbahçe hile yaptığı için hapiste' dedi. Küçük çocuk, 6 yaşında. 'Kızım, bunun cevabını yıllar sonra vereceğim' dedim."

"Fenerbahçe Spor Kulübü müzesinde kupa duruyor"

"Fenerbahçe Spor Kulübü müzesinde kupa duruyor. Bunun lamı cimi hiçbir şeyi yok. Bu net ve sarih bir gerçektir. Çok uğraştılar aksine pozisyon almak için, olmadı. Onlarda gitti İsviçre'de mahkemelere. Burada tartışılacak bir şey yok."

"Biz o dönem neler çektik"

"O kupa için formanın üstündeki her ter damlası ispatımızdır. Biz o dönem neler çektik. Yolumuza devam ettik. Eldeki kadronun önemli adamlarını bırakmak zorunda kalmamıza rağmen az kalsın o sene şampiyon oluyorduk"

"Fenerbahçe lehine haber yapanların evine polis gidiyordu"

"Fenerbahçe için o dönem biraz lehte haber yapan kişilerin evlerine polis gidip ikaz ediyorlardı. Öyle günlerden bugüne geldik. Bu kupa Fenerbahçeliler için en değerli kupadır, öyle de kalacaktır!"

"İyi ki Fenerbahçeliyim!"

"Ne zaman bir çağrı yapsa kulüp, herkes geliyordu. Topuk Yaylası'ndaki o kampı görünce hala gözlerimden yaş gelir. Selçuk'un falan ağladığı gün. Keşke hiç yaşamasaydık. İyi ki Fenerbahçeliyim!"

"Bu bir başlangıç"

"Bu bir başlangıç. Eski başkanımıza ve yöneticilerimize defalarca FBTV'yi açtık, gelmediler. FB TV onlara hep açık. Bu süreçte savaşmış herkes FB TV'de o günleri anlatabilir, anlatmalıdır. Bir de anlatılmayanlar var."