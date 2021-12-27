İYİ Partili Aytun Çıray yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'a karşı çıktı

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Sağlık Bakanlığının acil kullanım onayı verdiği yerli aşı TURKOVAC'ın koruyuculuğunun düşük olduğunu iddia etti.

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İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığının acil kullanım onayı verdiği yerli aşı TURKOVAC'ın koruyuculuğunun düşük olduğunu iddia eden Çıray, BionTech aşılarından vazgeçilmemesi tavsiyesinde bulunarak, "Bu aşı, Sinovac'ın eşdeğeridir. Koruyuculuk oranları düşük. Şimdi koruyuculuk oranları düşük olan bir aşıyı tekrar vatandaşımıza yapmak, onları adeta yeni varyantlar karşısında korumasız duruma düşürmektir" dedi.