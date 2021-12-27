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Çorum'da sahte içki sebebiyle 5 kişi yaşamını yitirdi

Çorum'da sahte içki sebebiyle 5 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanlığı'nın 20 bin 863 personelle kaçak içki satışına yönelik operasyon başlatmasından sonra Çorum Valisi, kentte son dönemde sahte içkiden zehirlenen 19 kişiden 5'inin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Kaçak içki nedeniyle son dönemlerde 100'e yakın kişinin hayatını kaybetmesinin ardından İçişleri Bakanlığı bugün 14.00-19.00 saatleri arasında ALKOL kod isimli eş zamanlı operasyon başlatmıştı. Denetim günü açıklama yapan Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum'da kaçak içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'ten 10'yükseldi.

VALİ ÇİFTÇİ'DEN BASIN AÇIKLAMASI
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, düzenlediği basın toplantısında, kentte kaçak içkiyle mücadele kapsamında polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan 36 operasyonda 45 bin litre sahte içki ele geçirildiğini söyledi.

Vali Çiftçi, "Bu operasyonlarda sahte içki yapımında kullanılan 90 kilo anason, 80 litre etil alkol, 10 adet distilasyon sistemi ve 165 adet boş şişe ele geçirilmiştir. Dolayısıyla sahte içki imal eden veya bunların satışını yapan toplam 46 kişi adli makamlara sevk edilmiş, 40 kişi savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış, 5 tanesi ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilmiş, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine konulmuştur" dedi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kentte sahte içkiden zehirlenen 19 kişinin hastanelere kaldırıldığını ifade eden Vali Çiftçi, "Bunlardan 11 tanesinin tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilmiş, 5 şahıs hayatını kaybetmiş, 1'i yoğun bakımda olmak üzere 3 şahısın hastanede tedavileri devam etmektedir. 2021 yılının sonuna yaklaştığımız şu günlerde vatandaşlarımıza tavsiyem, alkolün hem gerçeğinden hem sahtesinden sakınmaları gerektiğidir" dedi.

TÜRKİYE GENELİNDE SAYI 99'A YÜKSELDİ
Çorum'da 5 kişinin daha sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye genelinde bu sebeple yaşamını yitirenlerin sayısı 99'a yükseldi.

İşte ölümlerin yaşandığı iller;

İstanbul: 34

Mersin: 10

Gaziantep: 6

Antalya: 6

Çorum: 5

Sivas: 5

Tekirdağ: 5

Kahramanmaraş: 4

Ordu: 4

Afyonkarahisar: 3

Sakarya 3

Erzincan: 2

Yalova: 2

Kocaeli: 2

Zonguldak: 2

Konya: 2

Eskişehir: 1

Şanlıurfa: 1

Ankara: 1

Adıyaman: 1

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