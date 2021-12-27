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Türkiye karşıtlığıyla bilinen Cem Özdemir'in planı Almanya'yı karıştırdı

Türkiye karşıtlığıyla bilinen Cem Özdemir'in planı Almanya'yı karıştırdı

TÜRKİYE karşıtlığıyla bilinen Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, hazır gıda ile ilgili yaptığı açıklama ülkede büyük tepki çekti

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ALMANYA Tarım Bakanı Cem Özdemir, ülkenin çok okunan gazetelerinden BILD am Sonntag'a açıklamalarda bulundu. Özdemir, hazır gıda yönetmeliğine yeni kısıtlamalar getirileceği söylerken gıda kalitesinin iyileştirilmesi için fiyatların da artacağına dikkat çekti.

Fakat Özdemir'in açıklamaları ülkede büyük tepki çekti. Bild, gıda fiyatlarının 2021'de yüzde 4.5 arttığını yazarken, "Vejetaryen bir kilo etin fiyatını bilmiyor ama ucuz gıdaya savaş açıyor" ifadesine yer verdi.

Çiftçiler Birliği Başkanı Reinhard Jung da bu sistemin ve fiyatların artırılmasının işe yaramayacağını söyledi.

Muhalefetteki siyasetçilerden Dennis Radtke, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Vergileri artırarak fiyatları yükselten her kim olursa bu düzeni değiştirmez. Çiftçiler kâr elde edemiyor, aradaki insanlar cezalandırılıyor. Yeşil gıda erişilebilir olmalı" ifadelerini kullandı.

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