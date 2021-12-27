Kayserispor konuk ettiği Sivasspor'u farklı geçti

Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında Kayserispor, konuk ettiği Sivasspor'u 3-0 yendi. Bu sonucun ardından 24 puana ulaşarak 13. sıraya yükselen Kayserispor, 20. haftada Altay'ı ağırlayacak. 26 puanla 12. sırada kalan Sivasspor ise Konyaspor deplasmanına gidecek.Abone ol
8. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda Emrah Başsan'ın sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
9. dakikada Kayserispor öne geçti. Emrah Başsan'ın kullandığı kornerde ön bölümde Uğur Demirok'un üzerinden atladığı topu iyi takip eden Gavranovic'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
17. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Thiam'ın ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Gavranovic'in penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0
23. dakikada Kayserispor skoru 3-0'a getirdi. Gavranovic'in pasında topla buluşan Thiam ceza sahası dışından sol çaprazdan bekletmeden şutunu çekti ve meşin yuvarlağı uzak kale direğinin dibinden ağlara yolladı.
26. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in uzak mesafeden sert vuruşunda kaleci Lung sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
37. dakikada Gavranovic'in ceza sahası içerisine derinlemesine pasında topla buluşan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
Maçın ilk yarısı Kayserispor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
56. dakikada Mustafa Pektemek'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla sağ kale direğinin dibinden auta gitti.
77. dakikada Caner Osmanpaşa'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada rakiplerinin arasından iyi yükselen Leke James'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
90+2. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Fajr'ın vuruşunda kaleci Lung sağına gelen topu son anda çeldi.
Karşılaşma Kayserispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kayserispor: 3 - 0 :Sivasspor
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Ümit Öztürk, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral
Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Attamah, Uğur Demirok, Carole, Emrah Başsan (Dk. 71 Gökhan Sazdağı), Kemen, Campanharo (Dk. 55 İbrahim Akdağ), Thiam (Dk. 88 Emre Demir), Gavranovic (Dk. 71 Mane), Mustafa Pektemek (Dk. 88 Ramazan Civelek)
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Goutas, Camara (Dk. 68 Erdoğan Yeşilyurt), Uğur Çiftçi, Cofie, Fajr, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 46 Azubuike), Pedro Henrique (Dk. 68 Ahmet Oğuz), Kayode (Dk. 81 Özkan Yiğiter), Yatabare (Dk. 46 Leke James)
Goller: Dk. 9 ve 17 Gavranovic, Dk. 23 Thiam (Yukatel Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Campanharo, Dk. 43 Uğur Demirok, Dk. 61 Kemen (Yukatel Kayserispor)