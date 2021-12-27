İslam Memiş '3 Ocak'ta dolar ve altın fırlayacak' tezgahı için uyardı! Altın 2022'de yeni rekorlar kıracak

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve doların çökeceğini saatlerden öncesinden bildi. İslam Memiş şimdi de 3 Ocak senaryolu için uyardı. "Yeni moda 3 Ocak söylentisi. Kanmayın arkadaşlar, kanmayın" diyen İslam Memiş, "Yüksekten alanlar elinizdekini sakın satmayın! 2022'de altın yeni rekorlar deneyecek" dedi.

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Dolar ve gram altındaki çöküşü saatler öncesinden bilen İSlam Memiş dünden beri sosyal medyada ısıtılan "3 Aralık'ta enflasyon açıklandığında gram altın ve dolar tekrar fırlayacak" iddiası için küçük yatırımcıyı uyardı. Memiş, 2022'de dolar ve altının tekrar yeni rekorlar kıracağının altını çizen İslam Memiş, "yüksekten aldığınız elinizdeki altın ve doları satmayın" uyarısı da yaptı.

3 Ocak söylentisine sakın kanmayın! Düşüş devam edecek...

İslam Memiş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni moda 3 Ocak söylentisi. Kanmayın arkadaşlar, kanmayın. Günlük haftalık ve aylık bazda dalgalı seyir, geniş bant aralığı devam eder. Düşüş bitmedi. Kademeli alım yapan kazanır, satan kaybeder. Bugünler varlığına sahip çıkma günü." paylaşımı yaptı.

Yüksekten alanlar elinizdekini sakın satmayın!

İslam Memiş köşe yazısında da, dolar ve gram altında 2022 yılında yeni rekorlar beklediğinin altını çizip, yüksekten altın ve dolar alanlara "düşüyor diye alinizdekileri satmayın" uyarısı yaptı. İşte İSlam Memiş'in yüksek fiyattan dolar ve altın alanlara yönelik o uyarıları:

Fed Ocak ayından itibaren piyasayı ateşler...

- Her ne kadar dolar/TL kuru değer kaybediyor olsa da Ocak ayından itibaren Amerika Merkez Bankası’nı (Fed) takip etmekte fayda var.

- Fed, Ocak ayı itibariyle sahneye çıkar ve faiz artırımı söylemiyle şahinleşir. Sadece söylem ile piyasaları yönlendirmeyi başarır.

Yüksek maliyet yapanlar, çok da üzülmemeli

- Bu da uluslararası piyasalarda doların değer artışını destekleyebilir. Dolar endeksi, yükselme sürecine girdiğinde dolar/TL kurunda yükseliş trendi kaçınılmaz olabilir.

- Ondan sebep yüksek maliyet yapanlar, çok da üzülmemeli diye düşünüyorum.

Altın ve gümüş yıl içinde yeni rekorları test eder

- Altının ve gümüşün gram fiyatı da yine dolar/TL kurundan destek alarak yıl içinde yeni rekorlarını test edeceğini tahmin ediyorum.