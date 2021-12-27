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Türkiye 27 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 27 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 362 bin 535 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 129 milyon 332 bin 845'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Aralık 2021 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 535 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 22 bin 24 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınızdeğerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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