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Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? Ocak'ta yüz yüze eğitime ara veriliyor!

Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? Ocak'ta yüz yüze eğitime ara veriliyor!

MiİLLİ Eğitim Bakanlığı Ocak ayında yüz yüze eğitime ara veriyor. Peki okullar ne zaman kapanacak? İkinci dönem ne zaman başlayacak? Yarı yıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman açılacak?.. İşte okulların tatil takvimi...

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Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim yılındaki tatilleri açıkladı. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında, birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlarken 21 Ocak 2022 Cuma günü sona eriyor.

İkinci dönem ne zaman başlayacak?

İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü  eğitimi ve öğretim yılı sona erecek.

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma eriyor.

İkinci dönem ne zaman başlayacak?

7 Şubat 2022 Pazartesi günü ise ikinci dönem başlayacak.

İkinci ara tatil ne zaman?

İkinci ara tatil ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Yaz tatili de 17 Haziran Cuma Günü başlayacak ve böylece 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek.

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