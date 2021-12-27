Sağlık Bakanlığı'ndan Omicron açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelindeki toplam Omicron varyantı sayısını açıkladı. Verilere göre en çok Omicron vakası görülen il 30 vaka sayısıyla İstanbul oldu.

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Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye genelindeki toplam Omicron varyantı sayısı açıklandı.

Omicron'un en çok görüldüğü il: İstanbul

Buna göre, Omicron varyantının en çok görüldüğü il, 30 vaka sayısıyla İstanbul oldu.

İstanbul'u; İzmir'de 6, Kütahya'da 2, Isparta'da 2, Şırnak'ta 1, Diyarbakır'da 1 vakayla takip etti.

Bakanlıktan yapılan açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"lgili haberler üzerine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz, söz konusu internet sitesinin yöneticileri ile irtibata geçmiştir. Site yöneticileri verilerin GISAID sisteminden çekilmesinde sorunlar yaşandığı bildirilmiş ve güncel durum teyit edilerek web sitesinin güncelleneceğini tarafımıza bildirmiştir. Bugün söz konusu sitede yapılan güncelleme ile 247 girişin 220’sinin Delta, 27’sinin Omicron olduğu teyit edilerek yanlışlık düzeltilmiş ve güncel durum yayınlanmıştır.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından Omicron varyantının Avrupa kıtasında görülmeye başlandığı zamandan itibaren 17 merkezimizde Omicron varyantı için gerçek zamanlı PCR tabanlı bir tarama başlatılmıştır. 8 Aralık’tan itibaren tarama yapılan 150 bin örnek arasında, Omicron varyantı olduğu düşünülen örnekler gen sekanslaması çalışılarak doğrulanmak üzere Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelemeye alınmıştır.

1 Aralık 2021 tarihinden itibaren ise sekansı yapılarak sisteme girilen örnek sayısı 3344’tür. Bunların 3073’ü Delta , 42’si Omicron varyantıdır. Omicron varyantının görüldüğü iller; İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta (2)’dir. Varyantlar konusundaki gerçek ve güncel verilere GISAID sisteminden 'https://www.gisaid.org' adresinden ulaşılabilmektedir"