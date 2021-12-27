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Önder Karaveli'den mağlubiyet yorumu: Beşiktaş pozisyon bulup goller atmalı

Önder Karaveli'den mağlubiyet yorumu: Beşiktaş pozisyon bulup goller atmalı

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından ardından açıklamalarda bulundu. 

Önder Karaveli şu ifadeleri kullandı;

"Kazananı kutlayarak başlayayım, Konyaspor'u kutlarım. Bugün bütüne baktığımızda takımımızın, kazanmayı çok hak etmese de mağlubiyeti de hak ettiğini düşünmüyorum."

"Rotasyon yapamayınca sıkıntı yaşanıyor"

"Bahane olarak değil ama ligin ilk yarısının son haftası ve maç yorgunluğu iki takımda da bugün belli oluyordu. Rotasyon da yapamayınca sıkıntı yaşanıyor."

"Beşiktaş çok daha pozisyon bulup goller atmalı"

"Hücumda biraz daha fazla çoğalabilseydik, biraz daha organize olup bulduğumuz pozisyonlarda doğru vuruşu yapabilseydik golü atardık. Ama yeterli değiliz, Beşiktaş bundan çok daha iyi oynayıp çok daha pozisyon bulup goller atmalı. Bunu geliştirmemiz gerekiyor."

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