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Doğal gaz faturalarına borsa zammı yansıyacak!

Doğal gaz faturalarına borsa zammı yansıyacak!

Doğal gaza şimdi de firmaların borsa ve kadro masrafları faturaya zam olarak yansıyacak.

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Elektrik dağıtım şirketlerinin ardından şimdi de doğalgaz dağıtım şirketlerinin temsil, ağırlama, reklam ve bağış gibi giderlerini vatandaşın doğalgaz faturalarına yüklemeleri yasaklandı. Ancak bu kez de firmaların borsa ve kadro masrafları faturaya yansıtılacak.

Sözcü’den Erdoğan Süzer imzalı habere göre, EPDK’nın artık reklam, tanıtım, bağış, sponsorluk, dernek aidatı ile temsil ve ağırlama gibi keyfi harcamalarını doğalgaz faturalarına eklemesinin önüne geçen düzenlemedeki başka bir maddeyle, borsada halka açılan doğalgaz şirketleriyle sayaç okuma, faturalandırma, sayaç açma kapama gibi hizmetleri taşeron yerine kendi kadrolu işçisiyle yapan şirketlere doğalgaz abonelerinin sırtından teşvik desteği sağlanacak.

Söz konusu habere göre, aynı zamanda yeni kararla ayrıca sıkıştırılmış (CNG) ya da sıvılaştırılmış (LNG) doğalgazı dışarıdan pahalı alıp bu maliyeti doğalgaz faturalarına yansıtamayan şirketlerin zararlarının bir bölümü vatandaşın faturalarına eklenerek karşılanacak. Doğalgaz ucuza alınmışsa, faturaya olumlu yansıyacak.

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