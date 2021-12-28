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Galatasaray büyük umutlarla transfer etmişti devre arasında gönderiliyor

Galatasaray büyük umutlarla transfer etmişti devre arasında gönderiliyor

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Patrick Van Aanholt’un üzeri çizildi. Teknik direktör Fatih Terim, beklentilere yanıt veremeyen 31 yaşındaki futbolcunun yerine, devre arasında bir sol bek alınmasını istedi.

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Yaz döneminde Crystal Palace ile sözleşmesinin sona eren ve Galatasaray’ın bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Aanholt ile 3 yıllık kontrat yapılmıştı.

Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılı forma altında sergilediği performansla sınıfı geçemeyen tecrübeli oyuncunun yüksek maliyeti de dikkate alınarak, gönderilmesine karar verildi.

Terim’in, hem daha genç hem de ofansif ve defansif yönü daha iyi olan bir isim istediği, scout ekibine de bu yönde talimat verildiği belirtildi.

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