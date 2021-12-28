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Bakan Fatih Dönmez'den 'Kim Milyoner Olmak İster?' sorusuna cevap: 4 olacak

Bakan Fatih Dönmez'den 'Kim Milyoner Olmak İster?' sorusuna cevap: 4 olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programındaki soruyu Twitter'dan alıntılayarak önemli bir mesaj verdi.

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Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programında geçtiğimiz günlerde sorulan 10 bin TL'lik soru, "Türkiye'nin doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerini yürüten üç derin deniz sondaj gemisinin adları hangisinde doğru verilmiştir?" oldu.

Mehmet adlı yarışmacı, "Fatih, Yavuz, Kanuni" isimlerinin bulunduğu "A" şıkkını seçerek soruyu bildi.

Bakan Dönmez'den kutlama

Mehmet Bey yarışmada 10 bin TL seviyesine geçerken, yarışmanın videosunu Twitter hesabından paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yarışmacıyı kutladı.

Yakında 4 olacak

Türkiye'nin derin deniz sondaj gemisi sayısının yakında artacağını duyuran Bakan Dönmez, "Tebrikler, Mehmet Bey. Yakında 4 olacak inşallah" ifadelerine yer verdi.

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