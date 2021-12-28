Gökhan Göz evli mi çocuğu var mı? Gökhan Göz ne iş yapıyor mesleği ne?

Berdan Mardini'nin olaylı bir şekilde boşandığı 2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler, evliyken birlikte olduğu Gökhan Göz'ü de aldattı. Gökhan Göz Fatoş Yelliler'in evli erkeklerle mesajlaştığını iddia etti ve o mesajları ifşa etti. Aldatıldım diyen Gökhan Göz, Fatoş Yelliler'in kıyafetlerini yaktı. Peki kimdir Gökhan Göz, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi çocuğu var mı?

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Magazin basını son günlerde Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'in skandallarını konuşmaya devam ediyor. Berdan Mardini ile Paris'te evlenen ve iki çocuk sahibi olan Fatoş Yelliler, yaptırdığı estetikler sonrasında bambaşka biri oldu. Berdan Mardini ile evliyken Gökhan Göz ile aşk yaşamaya başlayan hatta evli başka erkeklerle de birlikte olduğu iddia edilen Fatoş Yelliler yine gündem oldu. Gökhan Göz'ün iddiasına göre Fatoş Yelliler başka erkeklerle mesajlaştı ve o mesajları Gökhan Göz ifşa etti. Bu haberlerin ardından Fatoş Yelliler yeniden merak konusu oldu. Peki Berdan Mardini'nin de yasaklı madde kullanıyor diye çocuklarını görüştürmediği Fatoş Yelliler kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Mesajları ifşa etti: Gökhan Göz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sevgilisi Fatoş Yelliler'in evli insanlar ile mesajlaşmalarını ifşa etti.

Kimse duygularımla oynayamaz: İhaneti öğrenen Gökhan Göz ise sevgilisi Fatoş Yelliler'e hediye aldığı kıyafetleri benzin dökerek ateşe verdi. Kıyafetleri yaktığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Göz, "Bunlar benim doğum günü hediyelerim. Sevgimin, aşkımın, kullanılan kalbimin hepsinin bir kısmı. Hani Pablo filminde diyor ya çocuklar için yakıyor. Bende köpeklerim için yakacağım. Çünkü onlar benim için daha kıymetliler, daha saflar, daha temizler. Onlar ısınsın kış günü. Onlar benim için çok kıymetliler. İhanet nedir bilmezler hiçbir şekilde. Kimse benim duygularımla oynayamaz" ifadelerini kullandı.

Gökhan Göz kimdir: Gökhan Göz, 1989 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Aslen Samsun Bafra'lıdır. Otomotiv ve gıda dışında inşaat ve hizmet sektörlerinde de girişimleri bulunmaktadır. Gökhan Göz, eski sevgilisi modacı Gülşah Saraçoğlu'yla olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

Türkiye’nin Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanıdığı Gökhan Göz, Gülşah Saraçoğlu'nun evini dağıttığını gösteren videoyu paylaşması ile Haber olmuştu. Olaylı bir şekilde ayrılan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ve Gökhan Göz günlerce konuşulmuştu.

Arabesk'in önemli seslerinden Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur ile görüntülenmiş, çift kameralara mutluluk pozları vermişti.