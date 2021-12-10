Süleyman Soylu suçladı Ekrem İmamoğlu 'hadi ordan' deyip topa tuttu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ekrem İmamoğlu 33 bin kişiyi işe aldı 557'sinin terör örgütü kaydı var" dedi. "Yalan söylüyor. Sayın bakanın itibarı beni itibarsızlaştırmaya asla yetmez" deyip ekledi: "Bağımsız tıp kuruluşlarını göreve davet ediyorum göreve, tıbben bu beyefendiyi analiz etsinler incelesinler..."

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 33 bin kişi alındığını belirterek, bu kişilerden 557 kişinin PKK, KCK, DHKP-C, MLKP ve MKP kaldı olduğunu söyledi. "Yalan konuşuyorlar; hukuk önünde hakkımı arayacağım" diyen Ekrem İmamoğlu ise, "Tabii sayın bakanın itibarı beni itibarsızlaştırmaya asla yetmez ama ben kanunda hakkımı arayacağım" ifadelerini kullandı.

'İBB'nin işe aldığı 557 kişinin terör örgütleriyle ilgili kaydı var'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'teki konuşmasında, "İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim" iddiasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakan Soylu'nun iddialarıyla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. İşte Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları:

Önce '45 bin' dedi, bir ay geçmeden 23 bine düşürdü

- 45 bin dediğinde yalan konuşuyorsunuz dedim, aradan bir ay geçmedi İçişleri Bakanı 33 bin kişi aldı dedi. Ne oldu en azından 12 bin kişi yalan konuşulduğu ortaya çıktı.

- Sadece o değil. Bizim günlük tablomuz var kurum kurum, 20 bin 958 işe giriş. Bunun içinde de farklı farklı işe giriş modelleri var. Taşeronda çalışan elemanların, 3 bine yakın insan buradan otomatikman işe alındı. Örnek veriyorum. 45 bin nerede, 33 bin nerede, 20 bin nerede.

"İstanbul'daki temsilcileri de sayın bakan da yalan konuşuyor!'

- İstanbul’daki temsilcileri de yalan konuşuyor, bu sayıyı veren Sayın bakan da yalan konuşuyor. Az önce attığı rakamlar gibi. Buna karşılık 15 bin çıkış yapıldı. Sadece tarafımızdan yapılan akit fesih 3 bin 376’dır. Yani biz 15 bin kişiyi çıkarmadık. Zaten 3 bin 17’si kendi ayrılmış. 3 bin 770’in emekliliği gelmiş.

- 20 bin kişinin içinde yüzlerce hatta binlerce kurumlardan bize nakiller var. Bizde sayılar net. Günü sonunda şunu söyleyeceğim, Anayasa’da güvence altına alınan “mecliste söz söyleme hürriyetini koruma” diye bir kural vardır.

'Sayın bakanın itibarı beni itibarsızlaştırmaya asla yetmez'

- Son mecliste yapılan tavırlar ortaya atılan yalan ifadeler, karalamalar, tabii sayın bakanın itibarı beni itibarsızlaştırmaya asla yetmez ama ben kanunda hakkımı arayacağım. Kişisel haklarıma saldırı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne saldırı üzerinden hukuk önünde hakkımı arayacağım.

'Allah milletimizi de onun gibi yöneticilerin karşısında korusun'

- TC yakışmayan, İçişleri Bakanlığı’na yakışmayan ve ne yazık ki şu kötü ve zor günlerde bir de böyle toplumun ruh halini bozacak, toplumu daha da karamsarlığa itecek tavırları gösteren bir bakanla karşı karşıyayız. Allah milletimizi de onun gibi yöneticilerin karşısında korusun.

'Bağımsız tıp kuruluşlarını göreve çağırıyorum'

- İnsanları bölüştürmeye bölmeye uzaktan sokakta yürüyen vatandaşları terörist ilan etmeye, kurumda çalışan insanları terörist ilan etmeye devam ediyorlar. Bağımsız tıp kuruluşlarını buradan tekrar davet ediyorum göreve, tıbben bu beyefendiyi analiz etsinler incelesinler ülkemize daha fazla zarar vermesin diye.