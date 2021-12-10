Dünyanın en zengin insanı Elon Musk yeni mesleğini açıkladı: İşlerimden ayrılmayı ve tam zamanlı...

Sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk yine dikkat çekici bir açıklama yaptı.

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Son dönemde hem ABD siyaseti hem de kripto para ile ilgili dikkat çekici açıklamalar yaparak Twitter üzerinden gündem olan Elon Musk’tan yeni açıklamalar geldi. Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk işlerini bırakmayı ve influencer (internet fenomeni) olmayı “düşündüğünü” söyledi. Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada detay vermeden “işlerimden ayrılmayı ve tam zamanlı bir influencer olmayı düşünüyorum” dedi. Elon Musk, “Sabahtan akşama kadar çalışmaktansa biraz daha fazla serbest zamanım olması çok güzel olurdu. Şu an biraz yoğun çalışıyorum” yorumunu yaptı. Musk‘ın bu konuda ciddi olup olmadığına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor



Musk, geçen hafta Twitter’daki takipçilerine yönelik bir anket yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Musk, “Tesla’daki hisselerimin yüzde 10’unu satmalı mıyım” diye sormuş ve katılımcıların çoğundan “evet” yanıtı gelince yaklaşık 12 milyar dolarlık hisseyi satmıştı. Elon Musk Tesla’nın yanı sıra roket geliştiren SpaceX’in, beyine takılan bir çip geliştiren Neuralink’in ve altyapı şirketi The Boring Company’nin başında bulunuyor.