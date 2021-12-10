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Dakikada 5 ineğin el değmeden sağıldığı TİGEM Gözlü'de günlük 35 ton süt üretiliyor

Dakikada 5 ineğin el değmeden sağıldığı TİGEM Gözlü'de günlük 35 ton süt üretiliyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Konya'daki Gözlü Tarım İşletmesinde, el değmeden 1500 hayvanın sağımı yapılıyor, günlük 35 ton süt üretiliyor.

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Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü, tarla bitkileri üretiminin yanı sıra hayvancılık faaliyetleriyle de dikkati çekiyor. İşletme 4 bin 200 esmer ve simental cinsi büyükbaş ile 27 bin 500 acıpayam, akkaraman ve bafra ırkı koyun varlığına sahip.

Damızlık yetiştiriciliğinin yanı sıra süt üretiminin de yapıldığı işletmede, 1500 ineğin sağımı rotary (dönerli) sağım sistemi ile 5 saatte gerçekleştiriliyor.

Her hayvanın datasının takip edildiği, günlük süt üretimi ve öyküsünün izlendiği, teknolojiden en üst seviyede yararlanılan sistemle sağım, el değmeden teknik personelin gözetiminde yapılıyor.

Günde iki kez yapılan sağımda 35 ton süt elde ediliyor.

12 dakikada 60 inek sağılıyor

İşletmenin Sığırcılık Tesisi Sorumlusu Fırat Ergen, AA muhabirine, yaptıkları süt üretimiyle ekonomiye katkı sağladıklarını söyledi.

İşletmede teknolojinin olanaklarından en üst seviyede istifade etmeye çalıştıklarını belirten Ergen, şunları kaydetti:

"Burada 4 bin 200 büyükbaş hayvan varlığına sahibiz. Rotary sisteminde sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sağım yapıyoruz. Hijyene çok dikkat ediyoruz. Sağım öncesi meme başı dezenfektanı yapıyoruz. Bu, hayvanda herhangi bir hastalığa karşı önceden müdahale imkanı sağlıyor. Her hayvan için ayrı bez kullanılıyor. Bunun ardından sistemin başlıkları memelere takılarak sağım gerçekleşir. Sağıma gelen hayvan platformdan sırayla yerine girer ve çıkış noktasına gelinceye kadar sağımı tamamlanır. El değmeden sağımı gerçekleştiriyoruz. Bir tur yaklaşık 12 dakikada tamamlanıyor. Bu sürede 60 hayvan sağılıyor. Günde 10 saat sağım yapılıyor. Yıllık 12 bin 500 ton süt üretimi gerçekleştiriyoruz. Günde 35 ton süt elde ederek, ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz."

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