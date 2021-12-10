Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuşmasına 'açlık' ayetiyle vurgu: Sizi biraz korku ve açlıkla sınarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına Bakara Suresi 155'inci ayetini okuyarak başladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu.

Konuşmasından satır başları:

-Sizleri ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Konferansın ana temasının 'Paylaşım, vicdan ve İslam, Filistin, göç ve Afganistan' olarak belirlenmesini isabetli buluyorum.

-Dünya hayatını imtihan olarak gören insanlarız. Rabbimiz Kuran'ı Kerim'de "Muhakkak ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle deneriz. Sabredenleri müjdele" bu şekilde buyurmaktadır. İnsanlık 5 milyonu aşkın kişinin hayatına mal olan bir hastalıkla mücadele ediyor. Rabbimden, İslam dünyasını virüs illetinden bir an evvel kurtarmasını niyaz ediyorum.

-Müslümanlar olarak sadece koronavirüsle veya insani krizlerle değil aynı zamanda giderek yükselen İslam düşmanlığıyla da mücadele ediyoruz.

Soykırımın bedelini Filistinlilere ödetmek haksızlıktır

-Kudüs'ü savunmak insanlığı savunmaktır. Kudüs'e sahip çıkmak medeniyete sahip çıkmaktır.

-2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'daki Yahudilere yönelik soykırımın bedelini bugün Filistinlilere ödetmek haksızlıktır, vicdansızlıktır.

-Filistinlilerin kendi aralarındaki tefrikayı sonlandırmaları önemlidir. Beklentimiz birlik ve beraberliklerini güçlendirerek bu sürece destek vermeleridir.

-Kalıcı barış ve istikrarın yolu 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin kurulmasıdır.

-Afganistan'ın kalıcı barış ve istikrara kavuşması ortak temennimizdir. Afgan halkına sırtımızı dönme lüksümüz yoktur.

-Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Suriye krizinde sorumluluklarını yerine getirmeyerek büyük bir hayal kırıklığına dönüşmüştür

Toplama kampına dönüşmesine izin veremeyiz

-Esasen göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü, sesi çok çıkan Batılı ülkelerden ziyade kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekiyor.

-Farklı kökenlerden 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa'nın kardeşlerimiz için bir toplama kampına dönüşmesine izin veremeyiz

İSİPAB 16. Konferansı İstanbul'da gerçekleştiriliyor

İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde İstanbul'da düzenleniyor.

Türkiye'nin, dönem başkanlığını Burkina Faso'dan devraldığı "Paylaşım, Vicdan ve İslam: Filistin, Göç ve Afganistan" temalı konferansın açılış oturumu bugün Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Konferansta, Azerbaycan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Cezayir, Tacikistan, Yemen, Suudi Arabistan, Nijer, Mali, Libya, Kuveyt, Katar, Kamerun ve Gabon'dan 38'e yakın temsilci yer alacak.

Açılış konuşmalarının ardından heyetler, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılacak.