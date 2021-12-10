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Okullarda öğrencilere ve öğretmenlere maske zorunluluğu kalkıyor! Bakan Özer müjdeyi verdi

Okullarda öğrencilere ve öğretmenlere maske zorunluluğu kalkıyor! Bakan Özer müjdeyi verdi

Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinde geliştirilen Kovid-19 hızlı antijen kit ile maske uygulaması kalkacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi yerli ve milli koronavirüs testiyle ilgili müjdeyi verdi.

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Emine Erdoğan, Antalya Serik'te Kadriye İlkokulu'nun kütüphanesinin açılışına katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinde geliştirilen Kovid-19 hızlı antijen kit uygulamasının müjdesini verdi. 

Emine Erdoğan, "Hem milli hem yerli hem de irite etmeden sadece tükürük testiyle ve 15 dakikada sonucu elde edilen Kovid-19 testi için Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu. Halkımız adına ben gerçekten çok mutlu oldum. Hem çocuklarımıza hem öğretmenlerimize kolaylık olacak. Bundan sonraki süreçte kapsamının daha da artmasını diliyorum" diye konuştu.

Okul öncesinden başlayacak maske zorunluluğu kalkacak

Uygulama hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Bilim Kurulu'nun onayını aldıktan ve testin yaygınlaşmasından sonra okul öncesinden başlayarak ilkokul 1, 2, 3 diye yavaş yavaş zorunlu maske uygulamasının kaldırılması hazırlığı yapacaklarını söyledi.

Özer, "Güvenli bir ortamı sağladıktan sonra çocuklarımızı maskelerinden yavaş yavaş tedrici olarak kurtaracağız. İlk başlangıcı okul öncesinden başlayacağız" dedi. Emine Erdoğan da Özer'in güzel bir haber verdiğini belirterek çocuklara hijyen kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Mahmut Özer emine erdoğan

İklim dersi geliyor

İlkokuldaki açılışa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da okullarda çevre bilincinin artırılması yönünde de çalışmalar yaptıklarını, Milli Eğitim Bakanlığı'yla işbirliği içinde çevre ve iklim değişikliğini bir ders olarak önümüzdeki yıl müfredata koyacaklarını söyledi. Emine Erdoğan da "Geleceğimiz için çevre ve iklim değişikliği konusunun ders olarak müfredata alınacak olması memnuniyet verici" dedi.

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