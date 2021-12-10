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Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatılış tarihi açıklandı

Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatılış tarihi açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5B uydumuzu; 19 Aralık Pazar günü saat 06:58’de, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatacağız." dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat Genel Müdürlüğünü ziyareti sonrası basın açıklaması yaptı.

Karaismailoğlu, "Türksat 5B uydumuzu; 19 Aralık Pazar günü saat 06:58’de, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatacağız." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, "Yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı 2023 yılında göndermeyi planlıyoruz." dedi. 

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