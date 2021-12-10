Eyüp'te camide Kuran-ı Kerim ayetine saygısızlık Ayaklar altına aldılar

“Minber ve minare ilavesiyle camiye dönüştürülüyor”

Tekkenin camiye nasıl dönüştüğünden bahseden Koyuncu, “Burası zamanla yangın felaketiyle karşı karşıya kalıyor. Fetihten 250 yıl sonra Padişah 4’üncü Mehmet’in kızı, Hatice Sultan tarafından hemen ileride bulunan Hz. peygamberin döneminde yaşamış sahabe olan Muhammed El Ensari hazretlerinin türbesinin de tamiriyle beraber burayı da tamir ettiriyor. Daha sonrasında buraya bir minber ve minare ilavesiyle camiye dönüştürülüyor burası. Cami aslında çok merkezi bir konumda ama etrafında fazla yerleşim olmadığından dolayı vakit namazlarında cemaati çok olmuyor. Anca yoldan geçerken namazını kılmak isteyenlerin girip hemen namazını kılıp yoluna devam ettiği bir yer burası” ifadelerine yer verdi.