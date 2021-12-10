Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Meclis yönetimine fırça! 'Böyle grup yönetimi mi olur?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünden yaptığı skandal el hareketi için pasif kalan AK Parti TBMM Meclis Grup yöneticilerini arayarak uyardı. Erdoğan'ın, "Grubumuzu provoke ediyor. Bakanları göstererek, laf söylüyor. Sizin sesiniz çıkmıyor. Böyle grup yönetimi olur mu?” dediği iddia edildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TBMM Genel Kurul’da 2022 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşma sırasında çektiği skandal el hareketi AK Partililer ile CHP arasında tartışmalara neden olmuştu. AK Parti milletvekilleri Kılıçdaroğlu’na, “Burada kadın milletvekilleri var” tepkisini göstermiş ve Kılıçdaroğlu hakkında “kınama” cezası istemişlerdi.

Birleşimi yöneten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu’na ait görüntülerin incelenmesi için tüm partilerin grup başkanvekillerini görüşmeye çağırmıştı. AK Parti Grubu’nun “kınama” istemesine karşın konu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamayla kapanmıştı.

Cumhuriyet'in haberine göre; grup başkanvekilleri ile arasındaki görüşmede Şentop, “hareketin kınama cezasını gerektirdiği” yönünde görüş bildirdi. Ancak AK Parti ve MHP’li grup başkanvekillerinden “kuvvetli destek görmedi.” AK Partililer, “CHP grup başkanvekili açıklama yapsın” önerisini kabul etti.

Erdoğan telefonda "Böyle yönetim mi olur" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Meclis’teki bu tartışmalarda “geri planda kaldıkları” gerekçesiyle başta AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz olmak üzere tüm grup başkanvekillerine “kızdığı” belirtildi. Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında sürekli “AK Parti Grubu’nu gerek eliyle göstermek suretiyle gerekse sözleriyle sürekli hedef aldığını” hatırlatıp, şöyle dediği iddia edildi

Erdoğan’ın grup başkanvekillerine, “Bakanları göstererek, laf söylüyor. Sizin sesiniz çıkmıyor. Kınama cezası isteniyor, gruptan ses çıkmıyor. Böyle grup yönetimi olur mu?” tepkisini verdiği belirtildi. Bunun üzerine de grup başkanvekillerinin Erdoğan’a, “Kılıçdaroğlu’nu ve CHP’yi kamuoyunda büyütmemeyi amaçlayan bir strateji yürüttüklerini söyledikleri” iddia edildi.