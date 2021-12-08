Mahir Ünal'ın Özgür Özel'e gösterdiği 'nezaket' fazla değil mi! Hadi Özışık soruyor...

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "hadsiz atanmış" diye hakareti sonrası AK Parti Meclis yöneticilerinin tavrını eleştirdi.

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CHP'li Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a 'hadsiz atanmış' diye hakaret etti...

Atanmış öyle mi?..

Şimdi Özgür Özel'in memleketi Manisa'ya gidelim...

Milletvekili adayı olacak...

Mahalle delegeleri "sen bizim adayımız olamazsın, sen bizim tarafımızdan seçilecek bir adam değilsin" dedi...

İki defa reddedildi...

Kendi mahallesinin delegesinden seçilmeyen bir adamdan bahsediyorum...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun atamasıyla birinci sıradan aday yapılıp Meclis'e gelen birisi...

Özgür Özel'e Meclis Grubu, Meclis Grup başkanvekili olma oylamasında oy vermedi...

Oraya da Kılıçdaroğlu tarafından atanarak Grup Başkanvekilliğine atandı...

Yani Özgür Özel tetikçilik yapsın diye Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tüm görevlerine atanmış bir "hadsiz"dir...

CHP'li Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a 'hadsiz atanmış' diye hakaret etti ya...

AK Parti'nin Grup Başkanvekillerinin buna tepki gösterirken sergiledikleri nazikliğe bir anlam veremedim...

Mahir Ünal, Özgür Özel'e "Sayın Grup Başkanvekili" diye hitap etti...

Özgür Özel 'sayın'mış...

Mahir Ünal'daki şu nezakete bakar mısınız!..

Allah'tan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP temsilcilerine ağızlarının payını verdi...

Yoksa o nazik üslupla Meclis muhalefete teslim edilmiş olacaktı...