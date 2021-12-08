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Yargı paketiyle düzenleme yapıldı! Artık teslimi ücretsiz olacak: Mekanlar hazırlanıyor

Yargı paketiyle düzenleme yapıldı! Artık teslimi ücretsiz olacak: Mekanlar hazırlanıyor

ADALET Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Ramazan Gürkan, '5'inci Yargı Paketi' kapsamında velayet altındaki çocukların teslimine ilişkin işlemlerin ücretsiz hale getirildiğini söyledi.

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Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Gürkan, '5'inci Yargı Paketi' kapsamında yeniden düzenlenerek yasalaşan, velayet altındaki çocukların teslimine ilişkin açıklama yaptı. Gürkan, "Yeni yasayla çocuk teslimine ilişkin iş ve işlemlerde yine Adli Destek Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü eliyle gerçekleştirmesi yönünde bir düzenleme yapıldı. Bu işlemler daha önce icra müdürlükleri tarafından daha çok tarafların kapısına gidilerek, icra memurlarının beraberinde kolluk mensuplarıyla birlikte yerine getirilebiliyordu. Aynı zamanda geçmişte bu işlemler ücrete tabiydi. Belirli bir giderin karşılanması gerekiyordu. Bu da vatandaşlar için mali bir külfet teşkil ediyordu. Yapılan düzenlemelerle çocuk teslimine ilişkin işlemler ücretsiz hale getirildi" dedi.

Ramazan Gürkan, çocukların teslim mekanlarını aileleriyle sosyalleşebilecek mekanlar olarak tasarladıklarını belirterek, "Bu teslim mekanlarını valiliklerimiz ve belediyelerimizin desteğiyle il ve ilçelerde çocukların babalarıyla ve anneleriyle sosyalleşebilecekleri, vakit geçirebilecekleri mekanlar olarak tasavvur ediyoruz. Bunların başında aile yaşam merkezleri geliyor. Gençlik merkezleri, sosyal hizmet merkezleri ve kreşler akla geliyor. Bunun gibi teslim mekanları belirlenecek. Bu konuda valiliklerimiz ve belediyelerimiz azami konuda destek olacaklar. Yeni anlayışta 'İletişim her şey' diyoruz. Daha çok iletişim ve ikna metotları kullanılarak bu çocuk teslim işlemlerinin sulh yoluyla gerçekleştirilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.



Ebeveynler birbirlerini görmeyecek
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Gürkan ayrıca çocuk teslim merkezlerinin içinde çocukların kendilerini rahat hissedecekleri ortamlar oluşturduklarını ve ebeveynlerinin birbirlerini görmeden bu merkezlerde çocuklarını teslim edebileceklerini söyledi.

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