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Bakan Mustafa Varank üçüncü bebek haberini Meclis'te aldı

Bakan Mustafa Varank üçüncü bebek haberini Meclis'te aldı

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu sırasında üçüncü çocuğunun olduğu  haberi ile büyük mutluluk yaşadı.

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Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank'ın eşi Esra Varank, TOBB ETÜ Hastanesi'nde doğum yaptı. Sabah saatlerinde hastanede eşinin yanında olan Bakan Varank, daha sonra TBMM’ye gelerek Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerine katıldı. Görüşmeler sırasında mutlu haberi alan Bakan Varank’ı ilk tebrik eden, bakanlığının bütçe görüşmeleri için yanında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Daha sonra Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç de Bakan Varank’ı kutladı.

Grup başkanvekilleri sırayla söz alarak Varank’ı tebrik etti. Oturuma yarım saat ara verilirken, Bakan Varank da hastaneye geçti. Varank, daha sonra tekrar TBMM’ye gelerek bütçe görüşmelerine kaldığı yerden devam etti. Varank, tekrar Meclise geldiğinde gazetecilerin duygularına ilişkin sorusu üzerine, “Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Bebeğimiz doğdu. Görevimize geri geldik” ifadelerini kullandı.

Esra-Mustafa Varank çiftinin 14 yaşında Elif Reyyan ve 5 yaşında İlhan Yahya isminde iki çocukları daha bulunuyor. Esra Varak ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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