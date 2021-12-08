BIST 1.998
DOLAR 13,63
EURO 15,47
ALTIN 785,20
HABER /  DÜNYA

Azerbaycan'dan Ermenistan'a Uluslararası Adalet Divanının kararını uygulama çağrısı

Azerbaycan'dan Ermenistan'a Uluslararası Adalet Divanının kararını uygulama çağrısı

Аzerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Memmedov, Ermenistan'a, Uluslararası Adalet Divanının "Azerbaycanlılara karşı etnik ayrımcılık yapmamasına" yönelik kararını bir an önce uygulama çağrısı yaptı.

Abone ol

Memmedov, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı yargı organı Uluslararası Adalet Divanının Azerbaycan ve Ermenistan'ın başvurularıyla ilgili tedbir kararını değerlendirdi.

Azerbaycan'ın her zaman uluslararası kararlara bağlı tutum geliştirdiğini aktaran Memmedov, Divanın kararıyla, Ermenistan'ın uluslararası mahkemede Azerbaycan aleyhine sert kararlar bekleyerek siyasi puan kazanma girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını vurguladı.

Memmedov, Divanın kararlarıyla Ermenistan'da Azerbaycan nefretinin aşılandığının kanıtlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ermenistan'da, aralarında İçişleri Bakanlığının da bulunduğu çok sayıda kuruluş, sosyal medyada Azerbaycan ve Türkleri düşman olarak görenleri ve topraklarının iadesi için kampanya yürütenleri ödüllendiriyor. Azerbaycan tüm bu gerçekler hakkında uluslararası mahkemede dava açtı. Sonuç olarak mahkeme bu gerçekleri araştırdı ve Ermenistan'a tüm bunları engelleme yükümlülüğü getirdi."

Uluslararası Adalet Divanının temel görevinin, kararların uygulanmaması durumunda BM Güvenlik Konseyinin dikkatine sunmak olduğunu hatırlatan Memmedov, Ermenistan'ın Divanın kararlarını uygulamaması durumunda ciddi baskıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Memmedov, "Bu kararların uygulanması için devletler üzerinde çok ciddi baskı oluyor. Uluslararası Adalet Divanının kararlarını ele almak üzere üç yargıçtan oluşan bir komite kuruldu. Kararların uygulanmaması durumunda bu husus dikkate alınacaktır. Ermenistan'ı mahkemenin kararını bir an önce uygulamaya çağırıyoruz. Ermenistan'da Türklere ve Azerbaycanlılara karşı nefret dolu çocuklar yetiştirilmekte. Bu geleceği ilgilendiren bir konu. Bu nedenle önlenmesi gerekir." diye konuştu.

İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra saldırılarda bulunan ve Azerbaycan'da yargılanan Ermenilerin durumunun kararların kapsamında olmamasını, uluslararası mahkemenin, Azerbaycan yargısına saygı göstermesi şeklinde değerlendiren Memmedov, gelecek yıl, Ermenistan'ın Karabağ bölgesinde çevreye verdiği zararlar ve enerji kaynaklarını istismar etmeleri nedeniyle şikayette bulunacaklarını aktardı.

​​​​​​​Ermenistan ve Azerbaycan, 44 günlük savaştan sonrası süreçte ortaya çıkan ırk ayrımcılığı, nefret söylemleri ve ayrımcı muamelelerin önlenmesi için Uluslararası Adalet Divanına başvurmuştu.

Uluslararası Adalet Divanı dünkü kararında, Azerbaycan'ın açtığı davaya ilişkin tedbir kararında, Ermenistan'ın Azerbaycanlılara yönelik bazı fiillerinin ırk ayrımcılığı sözleşmesinin çeşitli maddelerini ihlal ettiğini belirtmişti.

Ayrıca Divan, Azerbaycanlılara karşı sosyal medyada yürütülen tehdit, hakaret ve karalama kampanyalarına dikkati çeken Azerbaycan heyetinin talebini dikkate alarak, Ermenistan'dan Azerbaycanlılara karşı etnik ayrımcılık yapmamasını istemişti.

Kararda, Ermenistan'dan nefret suçu işleyen Ermenileri engellemesi gerektiği hatırlatılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon'da 4 noktada orman yangını başladı! Ekipler bölgede
Trabzon'da 4 noktada orman yangını başladı! Ekipler bölgede
Deprem Uzmanı Ahmet Ercan İstanbul ve İzmir için deprem tarihini verdi!
Deprem Uzmanı Ahmet Ercan İstanbul ve İzmir için deprem tarihini verdi!
İzmir'de Covid yüzünden erken doğmuş apendiksi patlamıştı Dünyada 3. örnek oldu
İzmir'de Covid yüzünden erken doğmuş apendiksi patlamıştı Dünyada 3. örnek oldu
Toptancılardan stokçuluk ve asgari ücret çıkışı: 1 kiloya ihtiyacı olan insan 4 kilo almazsa bir problem yok
Toptancılardan stokçuluk ve asgari ücret çıkışı: 1 kiloya ihtiyacı olan insan 4 kilo almazsa bir problem yok
Nijerya'da yolcu otobüsüne silahlı baskın! En az 21 kişi öldü
Nijerya'da yolcu otobüsüne silahlı baskın! En az 21 kişi öldü
Mustafa Sarıgül sert çıktı: Hesabını hep beraber görürüz
Mustafa Sarıgül sert çıktı: Hesabını hep beraber görürüz
Fitch, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25'e çıkardı
Fitch, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25'e çıkardı
Türk bilim insanlarından yerli ve milli nanoteknolojik malzemeler için güç birliği
Türk bilim insanlarından yerli ve milli nanoteknolojik malzemeler için güç birliği
Yumurta fiyatları da zamlandı! Gezen tavuk yumurtası 2 lira oldu
Yumurta fiyatları da zamlandı! Gezen tavuk yumurtası 2 lira oldu
Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç hayatını kaybetti! Hastalığı neydi?
Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç hayatını kaybetti! Hastalığı neydi?