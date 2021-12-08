Nijerya'da yolcu otobüsüne silahlı baskın! En az 21 kişi öldü

NİJERYA'nın Sokoto eyaletinde silahlı kişilerce yolcu otobüsüne düzenlenen baskında en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Sokoto Polis Sözcüsü Sanusi Abubakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sokoto eyaletinin Sabon Gari bölgesinden yola çıkan otobüsün Niger eyaletine yakın Isa bölgesinde silahlı kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.

Abubakar, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 21 kişinin yandığını, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralıların çevredeki hastaneye kaldırıldığını aktaran Abubakar, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını ifade etti.

Öte yandan, ulusal basında yer alan haberlerde, saldırıda 42 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.