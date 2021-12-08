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Ezgi Çağlar kimdir kaç yaşında Ezgi Çağlar boyu ve kilosu

Ezgi Çağlar kimdir kaç yaşında Ezgi Çağlar boyu ve kilosu

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda kaleci pozisyonunda forma giyen Ezgi Çağlar, Fenerbahçe ve Galatasaray derbisinden sonra merak konusu oldu. Maçta performasıyla dikkatleri üzerine çeken Ezgi Çağlar kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Ezgi Çağlar'ın oynadığı takımlar ve mesleği...

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile gündeme gelen Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı kalecisi "Ezgi Çağlar kaç yaşında, nereli?" sorularının cevabı araştırılmaya başladı. Maçtaki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Ezgi Çağlar, hangi takımlarda oynadı? İşte, Ezgi Çağlar'ın yaşı, memleketi ve eğitim hayatı...

Ezgi Çağlar’ın doğum tarihi 3 Temmuz 1991’dir. Ezgi Çağlar’ın doğum yeri İzmir’dir. Gerçek mesleği beden eğitimi öğretmeni olan Ezgi Çağlar’ın kaleci olarak forma giymektedir.

Ezgi Çağlar 2006 yılında Bucaspor’da profesyonel olarak oynamaya başladı. Daha sonra Düvenciler Lisesispor takımında yer aldı. 2011 yılında Ataşehir Belediyespor’a transfer oldu.

Ezgi Çağlar son olarak 2021 yılında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’na transfer oldu.

Ezgi Çağlar günümüzde A Milli Kadın Futbol Takımı ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda kaleci pozisyonunda forma giymektedir. 

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