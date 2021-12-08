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Diyarbakır'da kayıp olarak aranan Kübra Ekin cinayet şüphelisi çıktı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Diyarbakır'da kayıp olarak aranan Kübra Ekin cinayet şüphelisi çıktı

13 Kasım 2021'de ekmek almaya gidiyorum diye kayıplara karışan Kübra Ekin'le ilgili şok gelişme... 22 yaşındaki Kübra Ekin'in Mehmet Berat Kağanarslan cinayetinin şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

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DİYARBAKIR'da Bismil'e 17 kilometre uzaklıktaki Tatlıçayır köyü mevkisinde 5 Kasım günü köylüler tarafından arazide Mehmet Berat Kağanarslan’ın cesedi bulundu. 22 Ekim’de ailesi tarafından kayıp başvuruş yapılan Kağanarslan’ın öldürülüp, cesedinin yakıldığı belirlendi. Olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 14 şüpheli tespit etti. Adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şüphelilerden biri öldürülmüş

Şüphelilerinden S.Ç.'nin 15 Kasım'da silahla vurularak cinayete kurban gittiği tespit edildi, 1 şüphelinin yurt dışına çıktığı, diğer şüphelinin ise mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradığı beyanıyla basında gündem olan Kübra Ekin olduğu belirlendi.

Alışverişe diye çıktı, bir daha dönmedi

Kübra Ekin, 13 Kasım günü Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde birlikte yaşadığı annesi Rahime Özdemir'e 'alışverişe gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan sonra sırra kadem basmıştı. Kızının bulunmasını isteyen Rahime Özdemir, 'soruşturmanın etkin yürütülmesi için Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi’ne başvurmuştu. Basına da yansıyan olay sonrası Ekin’in bulunması için özel ekip kurulmuştu.

Tutuklanan şüpheli ile pasaport çıkarmış

Yapılan araştırmada, Kübra Ekin'in, Kağanarslan cinayetinin asli şüphelilerinden tutuklanan F.F. ile birlikte 9 Kasım'da aynı gün pasaport müracaatı yaptığı ve Ergani ilçesinde olduğu tespit edildi. Ekin'in en son Hazro ilçesi civarında görüldüğü bildirildi. Kübra Ekin'in yurt dışına kaçan şüpheliyle birlikte gittiği değerlendiriliyor.

Şüpheliyi teşhis edememiş

Bu arada Kübra Ekin’in kıyafetinden dolayı saldırıya uğradığını beyan etmesi üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmayla şüpheli olarak tespit edilen Ö.A.’nın yakalandığı ortaya çıktı. Emniyete davet edilen Ekin'in ise teşhiste, 'O, olup olmadığını bilmiyorum' deyince Ö.A.’nın serbest bırakıldığı ifade edildi.

Ekin’in bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurulan özel ekiplerin yoğun çalışması halen devam ediyor.

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