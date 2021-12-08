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Doların 14 TL'yi göreceğini bilen ekonomistten dolar 20 TL olacak iddiasıyla ilgili açıklama

Doların 14 TL'yi göreceğini bilen ekonomistten dolar 20 TL olacak iddiasıyla ilgili açıklama

TÜRKİYE para piyasalarında dolar kurunun 20-25 TL'ye gideceği iddiaları konuşuluyor. Doların 14 TL seviyelerini aşmayacağını söyleyen ekonomist Devrim Akyıl, "Bu seviyenin üzerindeki hareketlerinin kalıcılığından şüphe ederim. Bunun üzerinde para kazanmanın zor olduğunu düşünürüm." dedi.

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Dolar kurunun nereye gideceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Faiz indirimleri sürecek dolar 20-25 TL'ye çıkacak iddiaları gündemde.

Peki bu karanlık senaryo gerçekleşir mi? Piyasaların elini kolunu bağlayan dolar kuruyla merak uyandıran açıklamalar, ekonomist Devrim Akyıl'dan geldi.

İntegral Forex'in Youtube kanalında Artunç Kocabalkan'ın konuğu olan Akyıl, kritik değerlendirmelerde bulundu. 

"Israrla yanlış gösterilen enflasyonla yaratılmış yanlış algı"

Aylar öncesinde dolar kurunun yakın zamanda 14 TL'ye geleceğini öngörerek dikkatleri üzerine çeken Akyıl, dolar kurunun 12,5-14 TL arasında devam edeceğini söyledi. Akyıl, programda şunları söyledi:

Çoğunluk sebebi ısrarla yanlış gösterilen enflasyonla yaratılmış yanlış algıydı. Zaten dolar kurunun uzunca bir süredir baskı alında kalmış olması birden patlamış olmasında problem. Yoksa kurun 11'li rakamları kaç haftadır konuşuyoruz. Reel efektif kur tarihinin en düşük seviyesine geldi yayınları yapılıyor. Biliyoruz ki o enflasyona göre hesaplanıyor. Gerçekliği tartışılan enflasyon üzerinden dönüp 'reel efektif kur çok düşük' tartışmasını hala anlamıyorum.  

"Reel efektif kuru revize edilmeli"

Reel efektif kuru için gerçekten revizyona ihtiyacımız var. 'Bu enflasyon işinde çuvalladık lütfen bunu bir daha revize edelim o zaman dolar da o kadar pahalı' algısı oturursa olacak. Vatandaşta bu algı var. 14'ü tahmin ettik ama 14'e yaklaştığımız anlarda halk ısrarla her gördüm ortamda 'faiz inecek dolar 20'ye 25'e gidecek' diyor.

"Kopmuş hali zaten bu daha ne kadar kopacak" 

İşte ben burada tam ayrıldığım nokta burası. Herkesin bildiği noktada asla bu ekmek yedirilmiyor. Geçmişte de gördük. 'Film kopacak' dendiği her aşamada film kopmadı. 'Kopmuş hali zaten bu daha ne kadar kopacak' denilebilir.

"Kalıcılığından şüphe ederim"

Tekrar tekrar söyleye söyleye 'faiz inecek dolar çıkacak' algısı oluştu. Ben bunun artık tehlikeli olmaya başladığında ısrarcıyım. Bu seviyeden itibaren artık ben dövizin hareketlerinin hala trade piyasasına döndüğümüzü konuşmuştuk. Bu seviyenin üzerindeki hareketlerinin kalıcılığından şüphe ederim. Bunun üzerinde para kazanmanın zor olduğunu düşünürüm. O parayı tahsil etmenin daha da zor olduğunu düşünürüm." 

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