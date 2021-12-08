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Ahmet Hamdi Çamlı 'Yeliz değilim' dedi AK Partili arkadaşı arkadan bağırdı 'Takma ismi Yeliz'...

Ahmet Hamdi Çamlı 'Yeliz değilim' dedi AK Partili arkadaşı arkadan bağırdı 'Takma ismi Yeliz'...

MECLİS'te CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine laf atan AK Partili Ahmet hamdi Çamlı için "Arkadaşlar Yeliz konuşuyor" deyince Meclis'te gülüşmeler oldu. Çamlı söz isterken "Yeliz ben değilim" dedi. Arka sıralarda oturan AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın sözleri tutanaklara girdi: "Takma ismi Yeliz ama yapılan hareket çok galiz..."

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TBMM Genel Burulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında kürsüdeki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Arkadaşlar Yeliz konuşuyor" sözleri “Yeliz” olayını yeniden gündem yaptı. 

Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine CHP’li vekiller alkışlarla “Yeliz Yeliz” sloganları da atınca Çamlı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan “sataşma gerekçesiyle” söz istedi. AK Parti ve CHP’li milletvekilleri arasında geçen diyaloglar Meclis tutanaklarına özetle şöyle yansıdı:

Çamlı: Cahiliye dönemi Arapları putlar yaparlardı, sonra o putları yerlerdi. CHP’li arkadaşlar da bir put yaptılar, canları daraldı mı o puta sarılıyorlar.

Özgür Özel: Hepimiz o gece buradaydık. Siz, takma adla şuradan yayın yapıyordunuz.

Çamlı: Yok öyle bir şey.

Özel: Yanlışlıkla kamerayı kendinize çevirdiniz, ekranda “Yeliz” yazıyordu. Bu vakayı o gecenin hoşluğu içinde bırakmayıp hâlâ inkârla ve yalanla savunuyorsanız…

"Takma ismi Yeliz ama..."

Zülfü Demirbağ: Takma ismi Yeliz ama yapılan hareket çok galiz.

Çamlı: Bu “Yeliz” mevzusuyla ilgili açıklama yaptım. Kaç sefer yaptım.

Özel: Hadi canım ya, hepimiz buradaydık!

Eti kiloyla değil gramla, sebzeyi kiloyla değil adetle alın

AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nın 23 Kasım'da düzenlediği halkla buluşma toplantılarına katılan Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, döviz kurundaki artışın ardından temel yaşam ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili vatandaşlara "önerilerde" bulunmuş ve çok tepki çekmişti.
Demirbağ, aldıkları ürünleri daha az almalarını, turfanda almalarının sağlık açısından da iyi olmadığını belirterek, "Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Biber alacağız, 3 tane alırız 1 kilo alacağımıza" demişti.

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