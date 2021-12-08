Emniyet kemeri takmama cezası 2022 kaç para oldu?

2022 yılına az bir zaman kalan birçok sürücü 2022 yılında trafik cezaları ne kadar oldu, ne kadar arttı araştırması yapıyor. TÜİK'in ekim ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yüzde 36,2 olarak açıklandı. 2022'de tüm resmi ödemeler, yüzde 36,2 oranında zamlı olacak. Peki 2022 yılında emniyet kemeri takmama cezası kaç para olacak?

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2022 yılına az bir zaman kala ard arda gelen zamlardan trafik cezaları da etkilenecek. TÜİK'in ekim ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yüzde 36,2 olarak bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu oranla ilgili yeni bir karar almadığı takdirde önümüzdeki yıl tüm resmi ödemeler, yüzde 36,2 oranında zamlı olacak. Bu durum, her gün trafiğe çıkan milyonlarca vatandaşı da doğrudan etkiliyor. 2022 yılına ilişkin trafik cezaları da bu orandan hesaplanacak.

Yeniden değerleme oranına göre trafik cezaları, 2022 yılında ne kadar olacak?

Eğer Cumhurbaşkanı'ndan farklı bir karar gelmez ve yeniden değerleme oranı trafik cezalarına doğrudan yansıtılırsa; vatandaşların 2022 yılında ödeyecekleri trafik cezaları şu şekilde olacak:

Emniyet kemeri kullanmama cezası: 196 TL

Hız sınırını yüzde 10-30 aşma cezası: 428 TL

Hız sınırını yüzde 30-50 aşma cezası: 888 TL

Hız sınırı yüzde 50’den fazla aşmak: 1.825 TL

Kırmızı ışıkta geçme cezası: 428 TL

Park yasağına uymamak: 196 TL

Seyir halinde cep telefonuyla konuşma cezası: 428 TL

Araçtan bir şey atmak, dökmek: 196 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ilk kez): 1.825 TL

2.defa alkollü yakalanmak: 2.287 TL

3. defa alkollü yakalanmak: 3.675 TL

Uyuşturucu madde alarak kullanma cezası: 9.411 TL

Trafikte makas atma cezası: 1.825 TL

Hurdaya çıkarılmış aracı kullanmak: 3.675 TL

Tescil belgesini (ruhsat) bulundurmama cezası: 166 TL

Plakanın okunmasını engellemek: 750 TL

Plakasız araç kullanma cezası: 3.901 TL

Sahte plaka takmak: 9.108 TL

Araca yazı yazmak, resim, bayrak takmak: 196 TL

Muayenesiz araç kullanmanın cezası: 428 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak: 3.675 TL

Ehliyeti olup ancak yanında bulundurmamak: 428 TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı yüzde 50'ye kadar düşürme ve artırma yetkisi bulunuyor. Ancak değişiklik olmaması durumunda yeni fiyatlar geçerli olacak.