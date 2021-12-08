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Hindistan'da Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü

Hindistan'da Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü

HİNDİSTAN'da Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat'ı taşıyan helikopter ülkenin güneydeki Tamil Nadu eyaletinde düştü.

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Hindistan ülkenin güneyinden gelen kaza haberinin şokunu yaşıyor. Hindistan Hava Kuvvetleri Twitter'da yaptığı açıklamada ülkenin güneydeki Tamil Nadu eyaletinde bir Helikopter Kazası yaşandığı bilgisine yer verildi..

AFP'de yer alan Son Dakika gelişmesine göre, Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat da yolcular arasında yer alıyordu.

Helikopterde Rawat'ın eşinin de düşen helikopterin yolcuları arasında olduğu belirtiliyor.

Yerel kaynaklara dayandırılan haberlere göre, toplamda 9 kişiyi taşıyan helikoptere ulaşan ekipler 3 kişiyi kurtarmayı başardı

Kazanın ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi, acil kabine toplantısı kararı aldı.

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