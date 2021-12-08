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Almanya'da bugün devir teslim günü! Scholz, Merkel'den bugün koltuğu devralıyor

Almanya'da bugün devir teslim günü! Scholz, Merkel'den bugün koltuğu devralıyor

Almanya'da 16 yıldır başbakanlık görevinde olan Angela Merkel dönemi resmen bitiyor. Merkel bugün Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz'a görevini devredecek.

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Almanya'da 16 yıllık Başbakan Angela Merkel dönemi sona eriyor. Hıristiyan Demokrat Partili Merkel, bugün Sosyal Demokrat Partili'den Olaf Scholz'a görevini devredecek.

Görevi bugün devralacak

Scholz, bugün Federal Meclis'te yapılacak oylamadan sonra Almanya'nın 9'uncu başbakanı olarak göreve başlayacak. 736 sandalyeli Federal Meclis'te SPD, FDP ve Yeşiller'in 416 milletvekili olduğu için Scholz'un ilk turda parlamenterlerin yarısından fazlasının oylarıyla seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yemin töreni sonrasında Almanya'nın yeni başbakanı Scholz başbakanlığa giderek görevi Merkel'den devralacak.

Kabinede 8 erkek 8 kadın bakan var

Olaf Scholz, kendisi hariç 16 kişilik kabinede 8 kadın ve 8 erkek bakanın görev alacağını açıkladı. Buna göre dışişleri, içişleri, savunma, eğitim, çevre, aile, ekonomik işbirliği ve kalkınma, imar ve yapı gibi bakanlıklar kadınların kontrolünde olacak.

olaf schoz

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