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Sakarya'da maske takmadı izleyenleri çıldırttı! Twitleri olay: Tuvalete girip...

SAKARYA'da Yenikent Devlet Hastanesi'nin acil servisinde anne ve kızının tüm uyarılara rağmen maske takmayıp, video çekmesi üzerine 'beyaz kod' veren Uzm. Dr. Olcay Yeşil, hasta ve yakınını kendisinden önce 3 kişinin daha uyardığını belirtti. Selin Ş.’nin öğrenim gördüğü üniversitede de maske takmaması nedeniyle derslere alınmadığı, online eğitime yönlendirildiği öğrenildi.

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Olay, 5 Aralık akşam saatlerinde Yenikent Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Gözüne lens kaçtığı şikayetiyle acil servise başvuran Yasemin Ç. ve yanındaki kızı Selin Ş.'nin maske takmaması üzerine, önce görevliler daha sonra ise acil serviste görevli Uzm. Dr. Olcay Yeşil uyarıda bulundu. Anne ve kızının uyarılara rağmen maske takmaması ve hasta muayene alanında tüm uyarılara rağmen video kaydına devam etmesi üzerine Uzm. Dr. Yeşil, beyaz kod vererek, hastane polisine durumu bildirdi. Anne ve kızı ile şikayetçi olan doktorun ifadeleri alındı. Anne ve kızı haklarında beyaz kod verilmesi nedeniyle işlem başlatıldı.  

Olayın yaşandığı günü anlatan Uzman Doktor Olcay Yeşil, "Hanımefendiler acilden giriş yaptılar. İlk olarak triajda kontrollerini yapan arkadaşlarımız maske takmaları konusunda uyarıyorlar. Orada takmayacaklarını söylüyorlar. Oradan çıktıktan sonra bekleme alanında güvenlik arkadaşlarımız uyarıyor. Yine maske takmıyorlar. İçeri girmeden önce başka bir doktor arkadaşımız da uyarıyor. Ona da takmayacaklarını söyleyerek 3 uyarıdan sonra benim bulunduğum alana geliyorlar. İçeri girdikten sonra kamera çıkararak, 'Bizi muayene etmeyecek misiniz?' dediler. O sırada ben dahil oldum. 'Sıranız geldiğinde muayene olacaksınız. Ama maske takmanız lazım' dedim. İçeride kamera kaydı yapamayacaklarını, diğer hastaların mahremiyetini ihlal ettiklerini de söyledim. Ancak bana 7-8 defa 'Bizi muayene etmeyecek misiniz?' diye sordu. Her seferinde muayene olacaklarını söyledim. Kamerayla çekim yapmalarının doğru olmadığını diğer hastaların mahremiyetini bozduklarını söyledim. Israrlı bir şekilde çekime devam edince beyaz kod verdim" dedi.

"Haklarında adli süreç başlatıldı"
Olay sonrasında hastane polisine ifade vererek şikayetçi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Yeşil, "Beyaz kod vermemin ardından bizim bulunduğumuz sarı alandan çıkarıldılar. Hastane polisi ifadelerini aldıktan sonra yeşil alanda muayeneleri yapıldı. Arkadaşların muayenesinde gözün içerisinde lense de rastlanılmadı. Poliklinikte muayene olmaları tavsiyesiyle taburcu edildiler. Bizim protokollerimize göre, beyaz kod verdiğimizde benim ifadem hastanede alınıyor. Ben de hastane polisine ifade verdikten sonra hasta bakmaya devam ettim. Sağlık Bakanlığı da konuya dahil oldu. Haklarında adli süreç başlatıldı" diye konuştu.

HES kodu, maske ve aşı karşıtı
Hastanede doktor ile tartışan ve hasta muayene alanında video çekimi yapan Selin Ş.'nin HES kodu, maske ve aşı karşıtı olduğu görüldü. Sosyal medya hesaplarında sürekli aşı ve maske karşıtlığı yönünde paylaşımlarda bulunan Selin Ş.'nin, öğrenim gördüğü üniversitede de maske takmadığı için yüz yüze derslere alınmayarak online eğitime yönlendirildiği öğrenildi.

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