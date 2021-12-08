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8 Aralık altın fiyatları! Gram fiyatı 784 lira seviyesinde çeyrek 1200 lirayı aştı

8 Aralık altın fiyatları! Gram fiyatı 784 lira seviyesinde çeyrek 1200 lirayı aştı

Dün dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 771,2 liraya kadar gerileyen altın yeni işlem gününe yükselişle başladı. Şu sıralar gram altın 784 liradan alıcı bulurken çeyrek altın da 1.286 liradan satılıyor.

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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 784,2 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 771,2 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü de yüzde 1,2 azalışla 779,5 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 1286 lira

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 784,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.286 lira, Cumhuriyet altını da 5.245 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.787 dolardan alıcı buluyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ile risk iştahının arttığını belirterek, ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde altının ons fiyatındaki dalgalanmanın sürebileceğini kaydetti.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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