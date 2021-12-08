Fatih Terim takımla birlikte İtalya'ya gitti! İşte kamp kadrosundaki isimler

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Lazio ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, İtalya'ya gitti. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören teknik direktör Fatih Terim ise takımdan ayrı olarak İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ni kullanarak kafileye katıldı.

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Sarı kırmızılı kafile saat 12.00'de kalkan Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Roma'ya hareket etti. Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncusu TSİ 19.30'da düzenlenecek basın toplantısında konuşacak. Sarı kırmızılılar, son çalışmasını da TSİ 20.00'de maçın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirecek.

Galatasaray'ın Lazio maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne."