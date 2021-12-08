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Gaziantep'te 2 aylık bebeğine işkence eden babaya 20 yıl hapis cezası istendi

GAZİANTEP'te bebeğini darbeden baba Yunus Göç hakkında, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.

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Tüyler ürperten olay Gaziantep'te yaşanmıştı. Fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağlayan 2 aylık oğlu Cihan'ı darp etmişti. Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılıp tepkiye yol açması üzerine gözaltına alınan Göç, nöbetçi mahkemede tutuklanmıştı.

Beyin kanaması geçiren Cihan bebek ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı. Cihan bebek, geçtiğimiz günlerde yoğun bakım ünitesinden hastanenin normal servisine alınmış sonrasında da taburcu edilmişti.

Bebeğini darbeden baba hakkında ise bugün son dakika gelişmesi yaşandı. Yunus Göç hakkında "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.

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