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ABD PKK işbirliği sürüyor! Ortak tatbikat yaptılar fotoğraflar yayınlandı

ABD PKK işbirliği sürüyor! Ortak tatbikat yaptılar fotoğraflar yayınlandı

ABD, Türkiye’nin tüm uyarılarına kulak tıkayarak Suriye’de terör örgütü YPG/PKK ile işbirliğini hız kesmeden sürdürüyor.

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ABD'nin Suriye'de YPG/PKK'ya verdiği destek sürüyor. ABD Merkez Komutanlığı’na bağlı kuvvetler Suriye'nin Deyrizor kentinde YPG/PKK üyeleriyle ortak tatbikat düzenledi. Tatbikatın görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

Suriye’de ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı kuvvetler IŞİD’le mücadele programı kapsamında PKK/YPG terör örgütü unsurlarına desteğe devam ediyor. ABD’nin YPG/PKK’ya yardımı, Türkiye tarafından sürekli sert bir dille eleştirilse de ABD, bölgedeki teröristlere silah, mühimmat, araç ve tıbbi malzeme yığmaya devam ediyor.

Sosyal medyada yayınlandı

En son sosyal medyada yayımlanan fotoğraflar, ABD ve YPG/PKK’nın Suriye’nin Deyrizor kentinde düzenlediği ortak tatbikatı ortaya çıkardı. Her fırsatta Türkiye ile müttefik olduğunu söyleyen ABD’nin YPG/PKK’lı teröristlere askeri helikopter eğitimi verdiği aktarıldı.

Deyrizor’un batı kırsalındaki “Ebu Khashab” yolunda gerçekleştirilen tatbikatta, ağır silahlar kullanıldı, düşman saklanma ve mevzilerinin imha edilmesini içeren operasyon simulasyonları düzenlendi.

Fotoğraflarda, PKK/YPG’lilere özel bir üniforma giydirilmiş olması ve gelişmiş silahlarla donatılmış olması dikkat çekiyor. Üstelik  teröristler ABD tarafından “IŞİD’e karşı savaşan anti-terör güçleri” diye nitelendiriliyor.

Öte yandan, ABD merkezli CNN International gazetesi de ABD ve YPG/PKK güçlerinin bölgede sivillere karşı yürütülen görevlerde de birlikte hareket ettiğini yazdı. ABD Güçleri’nin YPG altında sivillere yönelik faaliyetlere destek olduğu belirtildi.

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