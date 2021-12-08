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Mersin Silifke'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri su altında kaldı

Mersin Silifke'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri su altında kaldı

MERSİN'in Silifke ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan su baskınları, hayatı olumsuz etkiledi. Ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

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İlçede dün akşam başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı yollar, iş yerleri ve evler su altında kaldı. Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde park halindeki araçlar, su birikintileri nedeniyle ilerleyemedi.

Camikebir Mahallesi'nde kurulan semt pazarını da etkileyen sağanak nedeniyle meyve ve sebze kasaları zarar gördü.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskını oluşan bölgelerde çalışma başlattı.

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