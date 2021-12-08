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Nevşehir'de dizi ağrıyınca doktora gitti! Gerçeği öğrenince inanamadı

Nevşehir'de dizi ağrıyınca doktora gitti! Gerçeği öğrenince inanamadı

NEVŞEHİR'de bacağından tüfekle vurulan şahıs, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan 13 gün sonra şikayetleri artınca tekrar hastaneye giden şahsın diz kapağında mermi olduğu anlaşıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay, İbrahim Paşa Mahallesinde meydana geldi. Kenan Değerlier, A.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle A.S. 'havalı' tabir edilen tüfekle Kenan Değerlier’e ateş etti. Diz kapağından yaralandığını fark eden Değerlier, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Kenan Değerlier, ardından taburcu edildi. 13 gün sonra diz kapağındaki ağrıların artmasıyla yeniden hastaneye müracaat eden Değerlier, burada hayatının şokunu yaşadı. Değerlier’in diz kapağında mermi olduğu anlaşıldı. Ortopedi polikliniğine sevk edilen şahsın diz kapağındaki mermi ameliyatla alındı.

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