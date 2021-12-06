Ekonomist Devrim Zelyut'tan iddiası olay oldu: Erdoğan dolara 7 Aralık'ta vuracak

Ekonomist Devrim Zelyut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolar kurundaki artışın önünü kesmek adına bir dizi görüşmeler için gittiği Katar'dan nakit getireceğini iddia etti.

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Dolar kuru aldı başını gitti pisayalar allak bulllak oldu. Dövizdeki sert yükseliş için Merkez Bankası iki kez müdahale etti, ancak sonuç vermedi.

Birincisinde 1 milyar dolar satıldı. Kur 13,68'den 12,42'ye kadar geriledi ama sonra tekrar 13 üstüne attı. İkincisinde 300 milyon dolar ile müdahale edildi ama kur 13 üzerindeki harekete devam etti.

Erdoğan'ın kur açıklaması

Hükümetin dövizdeki artışın önüne nasıl gececeği merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hafta sonu "Kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız. Bunları aşacağız." açıklaması geldi.

Dikkat çeken bu sözleri değerlendiren Yeniçağ gazetesi ekonomi yazarı Devrim Zelyut, "Erdoğan'ın çıkış stratejisi" başlıklı köşe yazısında çarpıcı bir iddiaya yer verdi.

Dolar kuruna karşı denge arayan Erdoğan'ın yurt dışında gelecek nakit girişi ile çözmeyi planladığını savunan Zelyut, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Aslında bu Erdoğan'ın eski bir taktiği. Erdoğan 6-7 Aralık'ta Katar'a gidiyor. Böylece dost Katar Emiri'nden piyasalardaki yangın Saray'a sıçramadan biraz nakit getirilecek… Erdoğan'ın ziyareti ile hem Katar Emiri'nden hem de Türkiye'de milyarlarca dolar vurup dışarıya istifleyen o malum kesimden de (Hollanda basınında yazdığı üzere!) bir giriş başlatılacağını değerlendiriyorum. Ayın 10'u itibari ile kura basacaklar. Ancak bu baskı en fazla ay sonuna kadar dayanır sonrasında kurun yine kafayı kaldıracağını izleyeceğiz."

Kura baskının en fazla ay sonuna kadar dayanacağını ileri süren Zelyut, yine kurun kafayı havaya doğru kaldıracağını belirterek nedenlerini sıraladı.

Kurda denge olur mu?

"Peki FED faizi artarken, Türk faizi düşerken, Katar'dan, BAE'den, ya da malum şahısların paraları ile kur bırakın düşmeyi, denge bulur mu? " diyen soran Zelyut, yazısına şöyle devam etti:

"Kurun düşmesi hane halkına alım fırsatı verecek"

"Erdoğan'ın operasyonu başarılı olur mu? Bence olmaz. Geçmişte salgın ve FED faiz artışı ortada yokken, Türkiye'nin dışa bağlı sistemi nedeni ile Katar paralarının kuru tutamadığını test ettik.

Bütün bu gelişmelere Türk tarım ve sanayisindeki yapısal sorunları, enflasyonun tam gaz gidişini, Omicron varyant virüsü ile tedarik sıkıntılarının eskisi gibi olmasa da karşımıza geleceğini, en azından emtia fiyatlarında sıkıntının küresel enflasyonu devam ettireceğini de koymayı unutmayalım.

Sözün özü 10-30 Aralık'ta Katar'dan gelecek para ile bir miktar düşecek kuru alım fırsatı olarak görüp, dolar toplayacak hane halkı ve firma sahiplerini izleyeceğiz."