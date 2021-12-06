BIST 1.918
DOLAR 13,78
EURO 15,57
ALTIN 788,58
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe 4 gollü galibiyetle moral buldu sıradaki hedef Eintracht Frankfurt

Fenerbahçe 4 gollü galibiyetle moral buldu sıradaki hedef Eintracht Frankfurt

Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 4-0’lık farklı bir skorla yenerek umutlandı.

Abone ol

Bu sezon ilk kez ligde 4 gol kaydeden sarı-lacivertliler, geride kalan 14 haftada en fazla 2 gol atmıştı. Evinde 2 müsabaka sonra galip gelen Fenerbahçe, Rizespor maçında perdeyi 13’üncü dakikada Berisha ile açtı.

Rakibi karşısında üstün oyunu ile beğeni toplayan sarı-lacivertli ekipte, 62’nci dakikada Berisha oyundan çıkarken yerini Serdar Dursun’a bıraktı. Serdar Dursun, devleştiği mücadelede 70, 79 ve 90’ıncı dakikalarda bulduğu gollerle hat-trick yaparak 4-0’lık skoru belirleyen isim oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, futbolculara yakın olmak için yedek kulübesinde değişikliğe gitti. Isınma aşamalarında yaşanan iletişi kuvvetlendirmek adına sağ tarafta yer alan yedek kulübesini kullanmaya başlayan Pereira, “Yedek kulübesini değiştirmemizin sebebi, bazen oyuncu değişikliği yapmak istediğimizde mesafeden dolayı iletişim zorluğu yaşıyorduk ve değişikliği başkan da uygun gördü. Bu değişikliğin şansla alakası yok, tamamen iletişimi daha iyi sağlamak içindi“ ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli ekipte Attila Szalai, 2 golün asistini gerçekleştirdi. 3 maç sonra Rizespor mücadelesi ile 11’e dönen Macar stoper, performansı ile karşılaşmaya damgasını vurdu. Szalai, Serdar Dursun’un kaydettiği 70 ve 90’ıncı dakikalardaki gollere asist katkısı sunarak taraftardan alkış aldı.

Fenerbahçe’de alınan 4-0’lık galibiyet yüzleri güldürürken sıradaki hedef UEFA Avrupa Ligi. 9 Aralık Perşembe günü evinde 11 puanla grup lideri olan Eintracht Frankfurt’u konuk edecek sarı-lacivertli ekip, bu maçta da elinden gelenin fazlasını yapacak. D Grubu'ndaki 6’ncı ve son maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, bir iç saha maçından daha galip ayrılarak taraftarının mutluluğunu sürdürmek istiyor.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Eintracht Frankfurt 11 puanla birinci sırada yer alırken, Fenerbahçe 5 puanla 3’üncü sırada bulunuyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Samsun'da eski model arabaları sıfıra çeviriyor Türkiye'nin dört bir yanından yoğun talep geliyor
Foto Galeri Samsun'da eski model arabaları sıfıra çeviriyor Türkiye'nin dört bir yanından yoğun talep geliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çin’in Ekvator Ginesi’nde askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi
Çin’in Ekvator Ginesi’nde askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi
Ender Sevinç tutuklandı! Kıyıköy'ün yeni Belediye Başkanı Tercan Yatkın oldu
Ender Sevinç tutuklandı! Kıyıköy'ün yeni Belediye Başkanı Tercan Yatkın oldu
Fulya Öztürk kimdir evli mi aslen nereli eşi ve çocuğu var mı?
Fulya Öztürk kimdir evli mi aslen nereli eşi ve çocuğu var mı?
Memur-Sen'e göre Kasım ayında açlık sınırı 3 bin 107, yoksulluk sınırı 8 bin 823 lira oldu
Memur-Sen'e göre Kasım ayında açlık sınırı 3 bin 107, yoksulluk sınırı 8 bin 823 lira oldu
YPG'li teröristler işgal ettikleri Rakka'da 17 yaşındaki çocuğu kaçırdı
YPG'li teröristler işgal ettikleri Rakka'da 17 yaşındaki çocuğu kaçırdı
Boyner'den yeni yıla özel hediye seçenekleri
Boyner'den yeni yıla özel hediye seçenekleri
Kremlin Sözcüsü duyurdu! Putin ve Biden yarın Ukrayna meselesini görüşecek
Kremlin Sözcüsü duyurdu! Putin ve Biden yarın Ukrayna meselesini görüşecek
Sanayi ihracatında rekor 16 milyar doların üzerine çıktı
Sanayi ihracatında rekor 16 milyar doların üzerine çıktı
Mehmet Dinçerler kaç yaşında ailesi kimdir Mehmet Dinçerler mesleği
Mehmet Dinçerler kaç yaşında ailesi kimdir Mehmet Dinçerler mesleği
Temaslı olan öğrenciler kaç gün okula gidemez devamsızlık hakkı kaç gün?
Temaslı olan öğrenciler kaç gün okula gidemez devamsızlık hakkı kaç gün?